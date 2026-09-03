Specialistai patikrino dalį dirbančiųjų su vaikais QR kodų: ar nustatė pažeidimų?

„Dėliojame prevencinę didžiulę programą, kur planuojame apmokyti mokyklose dirbančius specialistus, kad jie pasiektų vaikus. Tai nebus vienos valandos, tai nebus vieno susitikimo mokymai“, – po susitikimo su Seimo pirmininku žurnalistams sakė I. Skuodienė.
„Specialistai turės su vaiku keturis, penkis susitikimus, turės su tėveliais, su bendruomene, kad tas žinojimas apie kūno taisykles, kad tas žinojimas apie pasakymą ne, kad tas žinojimas atlaikyti spaudimą, slėpimą, kad jis išlystų į dienos šviesą“, – kalbėjo ji.
Parlamento vadovas Juozas Olekas taip pat akcentavo, kad visuomenė turi geriau suprasti grėsmes ir mokėti jas atpažinti, o vaikams turi būti sukurtos sąlygos, kad jie išdrįstų apie tai kalbėti.
„Manau, kad mes dar turėsime susitikti galbūt ir su švietimo bendruomene, kur vaikai praleidžia nemažai laiko, (...) su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios stebi tuos dalykus, galbūt ir su naujųjų centrų, tiek Vilniuje „Užuovėja“, tiek Klaipėdos, žmonėmis, kurie turi patirties su švietimo bendruomene, – kalbėjo politikas. – Kad iš tikrųjų užkardytume tokius dalykus, kad vaikai nepatirtų smurto ir kad jie būtų tokie besišypsantys, augantys mūsų artimoje, priimtinoje visuomenėje.“
BNS rašė, kad teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, vaiko teisių specialistai pranešė ketinantys patikrinti visų su vaikais bažnytinėse bendruomenėse dirbančiųjų QR kodus.
„QR kodai šiuo metu yra dar tikrinami. Dalis jau yra patikrinta, dalis yra tikrinama. Kažkokios išskirtinės informacijos dėl pažeidimų (...) kol kas tokios informacijos neturiu“, – teigė I. Skuodienė.
QR kodai šiuo metu yra dar tikrinami. Dalis jau yra patikrinta, dalis yra tikrinama. Kažkokios išskirtinės informacijos dėl pažeidimų (...) kol kas tokios informacijos neturiu.
Pasak jos, likę duomenys turėtų būti surinkti iki rugsėjo 11 dienos ir tuomet patikrinti.
Be to, bendradarbiaujant su vyskupais, vaiko teisių specialistai siūlys pravesti dviejose arkivyskupijose ir penkiose vyskupijose mokymus apie tai, kas yra seksualinis smurtas, koks elgesys yra netinkamas, kokie signalai rodo, kad vaikas patiria seksualinį smurtą ir kaip reikia elgtis suaugusiems žmonėms, kad apsaugotų nepilnamečius.
I. Skuodienės teigimu, jau suderinti mokymai su Vilniaus arkivyskupija ir Kauno vyskupija, mokymai turėtų startuoti rugsėjį.
Kaip skelbė BNS, beveik 30 parlamentarų rugpjūtį registravo pataisas, numatančias viešo seksualinių nusikaltėlių registro sukūrimą, kuris būtų prieinamas kiekvienam asmeniui be išankstinės registracijos.
Duomenys sąraše būtų skelbiami penkerius metus nuo bausmės atlikimo, šiam terminui pasibaigus, duomenys iš sąrašo būtų pašalinami ne vėliau kaip per penkias darbo dienas.
I. Skuodienė pabrėžė, kad tokio registro kūrimas nepatenka į Vaiko teisių tarnybos atsakomybę, tačiau pakartojo, kad idėja – svarstytina.
Vis dėlto, anot jos, svarbiausia yra stiprinti prevenciją – su vaikais šeimose kalbėti apie jų kūno ir asmenines ribas bei skatinti suaugusiuosius pranešti apie galimą smurtą.
„Jeigu jau išgirsti, kad vaikas kalba, pasisako, kažkokius klausimus kelia, labai skatinu suaugusius žmones pranešti, netirti, neklausti, nesiekti išsiaiškinti, ar tikrai, tą padarys atitinkamos institucijos, bet pranešti“, – sakė I. Skuodienė.
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