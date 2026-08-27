Studijas šiemet pradės 21,7 tūkst. pirmakursių

Universitetuose stojantieji sudarė 13 tūkst. 128 studijų sutartis, o kolegijose – 8 tūkst. 590.
Šių metų Lietuvos abiturientai, kartu su baigusiais tarptautinio bakalaureato diplomo programą, sudarė 12 tūkst. 962 studijų sutartis.
Birželio 1-ąją prasidėjusiame bendrajame priėmime į aukštąsias mokyklas 15 universitetų ir 13 kolegijų stojantiesiems pasiūlė 618 studijų programų, priėmimas įvyko į 594 programas.
Bendrojo priėmimo metu prašymus LAMA BPO pateikė ir bent vieną pageidavimą įrašė 30 tūkst. 160 brandos atestatą turinčiųjų. Nustatytus minimalius reikalavimus valstybės finansuojamoms vietoms užimti ar studijų stipendijai gauti atitiko 22 tūkst. 718 žmonių.
Šiais metais universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta dėl socialinių mokslų studijų krypčių grupės programų – 16,42 procento. Antrojoje vietoje – sveikatos mokslų krypčių grupė, joje sutartis pasirašė 12,85 proc. priimtų asmenų, trečioji – inžinerijos mokslų studijų krypčių grupė – 12,13 procento. Ketvirtoji – verslo ir viešosios vadybos mokslų krypčių grupė – 10,95 proc., penktoji – informatikos mokslų krypčių grupė – 10,09 procento.
Kolegijose daugiausia studijų sutarčių sudaryta dėl sveikatos mokslų krypčių grupės studijų programų – studijų sutartis sudarė 24,12 proc. priimtųjų. Antroji pagal dydį – verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupė – 22,88 proc., trečioji – inžinerijos mokslų grupė – 20,20 proc., ketvirtoji – socialinių mokslų studijų krypčių grupė – 9,15 proc., penktoji – ugdymo mokslų krypčių grupė – 8,93 procento.
Universitetuose sudarytos 8 tūkst. 873 studijų sutartys dėl valstybės finansuojamų vietų, čia studijuosiančiųjų vidutinis konkursinis balas siekia 7,58.
Daugiausia tokių sutarčių sudaryta su Vilniaus universitetu (VU) (3 tūkst. 621), Kauno technologijos universitetu (1 tūkst. 194) ir Vilniaus Gedimino technikos universitetu („Vilnius Tech“) (1 tūkst. 171).
Didžiausią studentų skaičių surinko Vilniaus universiteto Ekonomikos ir finansų (260), Teisės (215) ir Medicinos (196) studijų programos.
Su kolegijomis stojantieji sudarė 3 tūkst. 976 valstybės finansuojamas studijų sutartis, jų vidutinis konkursinis balas siekia 5,76.
Kolegijų sektoriuje daugiausia valstybės finansuojamų studijų sutarčių stojantieji sudarė su Vilniaus kolegija – 1 tūkst. 489, Kauno kolegija – 1 tūkst. 94 ir Lietuvos inžinerijos kolegija – 377.
Didžiausią studentų skaičių surinko Bendrosios praktikos slaugos studijų programa, vykdoma Vilniaus kolegijoje (132) ir Kauno kolegijoje (122), taip pat Vilniaus kolegijoje vykdoma Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programa (107).
Studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose pradės 1 tūkst. 265 stojantieji, turintys bent vieną 100 balų valstybinio brandos egzamino įvertinimą, iš kurių 699 – šių metų abiturientai.
Daugiausia šimtukininkų studijuos VU – 347.
Valstybės nefinansuojamose studijų vietose sudaryta 8 tūkst. 869 studijų sutartys: universitetuose – 4 tūkst. 255, kolegijose – 4 tūkst. 614. Mokėsiančiųjų už studijas vidutinis konkursinis balas universitetų sektoriuje siekia 6,13, kolegijų – 4,19.
Universitetų sektoriuje daugiausia valstybės nefinansuojamų studentų sulaukė VU (994), Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) (687), „Vilnius Tech“ (487), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (484) ir Mykolo Romerio universitetas (390).
Kolegijose – Vilniaus kolegija (1104), Kauno kolegija (885), Klaipėdos valstybinė kolegija (473) SMK Aukštoji mokykla (435) ir Utenos kolegija (364).
Studijas pedagogo kvalifikaciją teikiančiose studijų programose pradės 1 tūkst. 578 pirmakursių, iš jų 838 – valstybės finansuojamose vietose.
Daugiausia būsimų pedagogikos studentų pasirinko Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijas Kauno kolegijoje (185), Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą Vilniaus kolegijoje (162) ir Mokomojo dalyko pedagogikos studijų programą VDU (138).
Priėmimas į universitetus ir kolegijas vyko pagal dvi konkursines eiles – antrąja konkursine eile galėjo pasinaudoti asmenys, atitinkantys Mokslo ir studijų įstatymu nustatytus socialinės dimensijos arba praktinės patirties kriterijus.
Į valstybės finansuojamas vietas pagal šią eilę pakviesta 800 asmenų. 51 proc. pakviestųjų pagal antrąją konkursinę eilę yra asmenys, turintys praktinės veiklos patirties. Studijų sutartis pasirašė 696 asmenys, iš jų – 351 universitetų sektoriuje, 345 – kolegijų sektoriuje.
Studijų sutartis dėl trumposios pakopos studijų programų šiemet sudarė 18 stojančiųjų, iš jų – 11 valstybės finansuojamose vietose. Jie studijuos Lietuvos verslo kolegijoje, SMK Aukštojoje mokykloje, Šiaulių valstybinėje kolegijoje ir Vilniaus kolegijoje.
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