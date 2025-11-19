Su protestuojančias mokytojais susitikusi Popovienė buvo pasitikta šūksniais „gėda“

Siūlymą nuo kitų metų rugsėjo pedagogų algas didinti 11,5 proc. ministrė bandė paaiškinti, tačiau protestuotojų minia jos kalbą pertraukė šūksniais „ne“ ir „gėda“.
„Siūlymas (didinti algas – ELTA) 11,5 proc. trijų metų laikotarpyje yra finansiškai palankiausias sprendimas pagal skaičiavimus, nes…“, – kreipdamasi į susirinkusius mokytojus kalbėjo R. Popovienė, bet netrukus buvo nutraukta jų šūksnių.
Tęsdama kalbą ministrė kartojo, kad derybos dėl mokytojų algų vyksta toliau.
„Tai yra siūlymas, dėl kurio ir toliau mes dar kalbamės ir su jumis, išklausome. Mes dar nepasirašėme jokių sutarčių – derybos vyksta, bet siūlymas yra toks, kokį aš dabar išdėsčiau. Bet noriu pakartoti, derybos vyksta parašai nesudėti, mes kalbamės ir norime girdėti toliau“, – sakė R. Popovienė.
Ministrės kalba pedagogų nesužavėjo
R. Popovienės kalbą išklausę mokytojai teigė esantys nusivylę. Anot jų, ministerija nevykdo pažadų dėl pedagogų atlyginimo kėlimo.
„Ką galvojome, kad išgirsime, tą ir išgirdome – pažadus ir tik gynybą, daugiau nieko. Mes nieko neprašome, mes tik prašome, kad būtų ištesėti susitarimai“, – Eltai sakė iš Raseinių į mitingą atvykusi ikimokyklinio ugdymo mokytoja Diana.
„Gėda. Mokytoja dirbu 35 m. ir gaunu 1,4 tūkst. eurų atlygį. Man gėda pasakyti, kad aš dirbu švietimo įstaigoje ir, kad toks mano uždarbis“, – dėstė ji.
Jai antrino ir lietuvių kalbos mokytoja Daiva, į mitingą atvykusi iš Skuodo.
„Pažadų esame tiek daug sulaukę, kad ne visada tikime, kad kitais metais bus geriau. Mes norėtume, kad būtų laikomąsi tų pažadų. Mes jau buvome susitarę – po truputį vis į priekį“, – Eltai sakė pedagogė.
„Dėl prestižinės profesijos kovojama kitokiais būdais, ne streikais. Jeigu mūsų profesija būtų prestižinė, tai čia nestovėtume“, – tęsė ji.
Apie planuojamą mitingą paskelbta paaiškėjus, kad ŠMSM su Lietuvos švietimo ir mokslo profesine sąjunga (LŠMPS) susitarė nuo kitų metų rugsėjo mokytojų algas kelti 11,5 proc. Taip, pasak A. Navicko, buvo sulaužytas pedagogų bendruomenei duotas pažadas algas kelti jau nuo sausio.
Savo ruožtu ŠMSM vadovė Raminta Popovienė tikina, jog dabar numatyta algų kėlimo tvarka finansine prasme mokytojams yra pati palankiausia, o tam skirtą biudžeto dalį ministrė vadina rekordine.
Anot R. Popovienės, pirminis siūlymas nuo sausio atlyginimus kelti 5 proc. netiko nei pedagogų ir švietimo darbuotojų profsąjungoms, nei ministerijoms, o kiti, šiuo metu neatliepti lūkesčiai, esą negalėjo būti patenkinti dėl riboto valstybės biudžeto.
Be to, ministerijos skaičiavimais, taikant šiuo metu numatytą pedagogų darbo užmokesčio kėlimo tvarką, šios profesijos atstovai trejų metų laikotarpiu uždirbtų daugiau.
ELTA primena, kad pernai atnaujintoje šakos sutartyje numatoma pedagogų atlyginimus iki 2028 m. didinti 5 proc. daugiau nei prognozuojamas vidutinis darbo užmokesčio augimas. Kitąmet, pagal kolektyvinę sutartį, mokytojų atlyginimai turėtų augti 7,65 proc. Tačiau Vyriausybės pateiktame 2026 m. biudžeto projekte buvo siūloma, kad mokytojų atlyginimai didėtų tik 5 proc.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė teigė, kad bus laikomasi kolektyvinėje sutartyje iškeltų reikalavimų.
