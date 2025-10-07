Sunerimo dėl iš Astravo AE kylančių garų: specialistai ramina

Pasak jo, iš Baltarusijos teritorijoje esančios elektrinės bokštų sklinda ne dūmai, o vandens garai.
„Atkreipiame dėmesį, kad eksploatuojant atominę elektrinę technologinio proceso metu šiltas vanduo yra atvėsinamas ir išgarinamas aušinimo bokštuose. Iš jų ir kyla vandens garai, kuriuos Lietuvos gyventojai gali painioti su dūmais“, – pranešime nurodė centras ir pažymėjo, kad jie gyventojams nekelia pavojaus.
„Šis įprastas technologinis procesas atominės elektrinės saugai ir gyventojams bei aplinkai pavojaus nekelia“, – pridūrė jis.
Anot jo, apie bet kokį gręsiantį pavojų, susijusį su radioaktyviųjų medžiagų pasklidimu aplinkoje, gyventojai būtų informuoti nedelsiant.
