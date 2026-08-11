„Sunku patikėti“: po pedofilijos skandalo bažnyčioje – vertinimai

Jis teigia, jog palaikytų iniciatyvas, kad visuomenė turėtų teisę žinoti apie tokius asmenis.
„Manau, kad reikės susipažinti su situacija nuodugniai ir teisiškai, norėsiu žinoti ne tas tokias mažas detales. Aš asmeniškai palaikyčiau tokią iniciatyvą“, – antradienį Prezidentūroje žurnalistams sakė Vyriausybės vadovas.
Kaip rašė BNS, antradienį Vilniaus apygardos prokuratūra pranešė teismui perdavusi bylą, kurioje Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs kunigas kaltinamas nepilnamečių tvirkinimu, nepilnamečio ir mažamečio seksualiniu prievartavimu, lytinės aistros tenkinimu pažeidžiant nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę ir neliečiamumą už atlygį, vaiko išnaudojimu pornografijai, disponavimu pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas, ir vaiko įtraukimu girtauti.
Teisėsaugos duomenimis, šie nusikaltimai daryti nuo 2002 metų iki 2025 metų birželio mėnesio, nukentėjo 11 asmenų.
Tiek prokuratūra, tiek Vilniaus arkivyskupijos atstovai atsisakė nurodyti šiais nusikaltimais kaltinamo dvasininko pavardę, teigdami, kad jis nėra viešas asmuo.
M. Sinkevičius prognozavo, kad šis atvejis gali paskatinti iniciatyvas keisti įstatymus.
„Toks atvejis ir skaudus, ir nemalonus, ir net sunku patikėti, kad tokie atvejai vis dar tebevyksta šiuolaikinėje Lietuvoje. Dėl registrų, dėl reguliavimo, kaip nusikaltėliai tokio pobūdžio nusikaltimuose galėtų būti identifikuojami, atskleistos jų tapatybės, aš manau, kad tikrai svarstys parlamentas ir tikrai turbūt bus rudenį įvairių teisinių iniciatyvų“, – sakė jis.
Toks atvejis ir skaudus, ir nemalonus, ir net sunku patikėti, kad tokie atvejai vis dar tebevyksta šiuolaikinėje Lietuvoje.
BNS rašė, kad 2024 metais Seimas po pateikimo pritarė įstatymo pataisai sukurti įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų už nusikalstamas veikas seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, padarytas prieš vaikus, registrą.
Pagal projektą, registras būtų sudaromas iš riboto naudojimo duomenų bazės, kurią sudarytų šių asmenų duomenys, kurie teikiami teismams, teisėsaugos institucijoms ir kitoms institucijoms, kai tai numato įstatymas, ir viešosios duomenų bazės, kurioje būtų nuteistųjų už nusikalstamas veikas duomenys, kurie skelbiami interneto svetainėje peržiūrai visuomenei.
Tačiau pernai kovo mėnesį Vyriausybė pateikė neigiamą išvadą šiam projektui.
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