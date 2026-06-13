Susisiekimo ministras tikisi įkrovimo infrastruktūros plėtros proveržio

Toks susitarimas pasiektas Liuksemburge vykusioje Europos Sąjungos (ES) Transporto, telekomunikacijų ir energetikos taryboje kartu su devynių šalių narių transporto ministrais.
Susisiekimo ministerijos pranešime sakoma, kad šia deklaracija užtvirtinama iniciatyva sukurti netaršaus sunkiojo elektrinio transporto koridorius ir paspartinti sunkiasvorių transporto priemonių įkrovimo infrastruktūros diegimą TEN-T pagrindiniame kelių tinkle Šiaurės-Baltijos jūrų ir Skandinavijos-Viduržemio jūros transporto koridoriuose.
„Lietuva jau žengė pirmuosius žingsnius – visai neseniai atidarytas pirmasis šalyje įkrovimo parkas, pritaikytas ir sunkiasvoriam elektriniam transportui pagrindinėje šalies automagistralėje, o pasirašyta deklaracija taps proveržiu tolesnei įkrovimo infrastruktūros plėtrai“, – pranešime teigia J. Taminskas.
Pagrindinis iniciatyvos tikslas – iki 2030 metų sukurti nulinės emisijos krovinių vežimo koridorius, derinant veiksmus tarp ES valstybių narių, Komisijos ir pramonės atstovų, siekiant paspartinti sunkiasvorių transporto priemonių įkrovimo infrastruktūros plėtrą.
Iniciatyvos veiksmų plane nurodyti konkretūs ruožai, tarp kurių ir kelio „Via Baltica“ ruožas Lietuvoje, kuriuose įkrovimo infrastruktūra yra prioritetinė, siekiant užtikrinti tarptautinių krovinių ir keleivių srautų sunkiosiomis elektrinėmis transporto priemonėmis judėjimą.
Iki 2030 metų pabaigos šalies TEN-T pagrindiniame kelių tinkle, kuris yra Šiaurės jūros ir Baltijos jūros TEN-T koridoriaus dalis, turės būti įrengta mažiausiai 18 įkrovimo parkų, skirtų netaršioms sunkiasvorėms transporto priemonėms.
Šiuo metu Lietuvoje registruota tik 17 elektrinių vilkikų.
Susisiekimo ministerija šiuo metu yra parengusi paraišką ir gavusi Europos Komisijos ir Europos investicijų banko pritarimą dėl įkrovimo infrastruktūros sunkiosioms transporto priemonėms vystymo iš Modernizavimo fondo lėšų. Tam numatyta 10 mln. eurų ir planuojama, kad finansinė paskata startuos jau nuo kitų metų.
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