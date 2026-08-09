 Suskaičiavo, kiek naujų santuokų įregistuota per pirmą šių metų pusmetį

Suskaičiavo, kiek naujų santuokų įregistuota per pirmą šių metų pusmetį

2026-08-09 17:12
ELTOS inf.

Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje įregistruotos 6 204 santuokos, pranešė Teisingumo ministerija.

<span>Suskaičiavo, kiek naujų santuokų įregistuota per pirmą šių metų pusmetį</span>
Suskaičiavo, kiek naujų santuokų įregistuota per pirmą šių metų pusmetį / Magnific.com nuotr.

Civilinės metrikacijos įstaigose susituokė 4 087 poros. Daugiausia santuokų įregistruota Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje – 1 186, Kauno – 726, Klaipėdos – 285, Šiaulių – 221.

Iš didmiesčių mažiausiai santuokų įregistruota Panevėžio miesto civilinės metrikacijos skyriuje – 134.

Per šį laikotarpį į valstybinę apskaitą taip pat įtrauktos 911 bažnyčios ar konfesijų nustatyta tvarka sudarytos santuokos ir apskaitytos 1 206 užsienio valstybėse įregistruotos santuokos.

Per pusmetį Lietuvoje sudarytos 1 234 vedybų sutartys – 394 ikivedybinės ir 840 povedybinių.

Pernai tuo pačiu metu jų buvo sudaryta mažiau – 1 143. Iš jų 370 buvo ikivedybinių sutarčių ir 773 povedybinės sutartys.

2025 metų pirmąjį pusmetį Lietuvoje buvo įregistruota ir įtraukta į valstybinę apskaitą 6,5 tūkstančio santuokų.

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Santuokos
vestuvės

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