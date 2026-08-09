Suskaičiavo, kiek naujų santuokų įregistuota per pirmą šių metų pusmetį

Civilinės metrikacijos įstaigose susituokė 4 087 poros. Daugiausia santuokų įregistruota Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje – 1 186, Kauno – 726, Klaipėdos – 285, Šiaulių – 221.
Iš didmiesčių mažiausiai santuokų įregistruota Panevėžio miesto civilinės metrikacijos skyriuje – 134.
Per šį laikotarpį į valstybinę apskaitą taip pat įtrauktos 911 bažnyčios ar konfesijų nustatyta tvarka sudarytos santuokos ir apskaitytos 1 206 užsienio valstybėse įregistruotos santuokos.
Per pusmetį Lietuvoje sudarytos 1 234 vedybų sutartys – 394 ikivedybinės ir 840 povedybinių.
Pernai tuo pačiu metu jų buvo sudaryta mažiau – 1 143. Iš jų 370 buvo ikivedybinių sutarčių ir 773 povedybinės sutartys.
2025 metų pirmąjį pusmetį Lietuvoje buvo įregistruota ir įtraukta į valstybinę apskaitą 6,5 tūkstančio santuokų.
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