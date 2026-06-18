Švietimo bendruomenės ekspertai Vilniuje aptars inovacijų įtaką mokinių pasiekimų vertinimui

Kaip nurodo renginį globojanti Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), FLIP+ bendruomenė kasmet renkasi vis kitoje šalyje – taip atkreipiamas dėmesys į tos valstybės švietimo situaciją ir aptariamos visiems svarbios temos.
Šių metų tema – „Mokymosi vertinimas ateityje: bendradarbiaujant kuriamos inovacijos“ – kaip žmonių patirtis, bendradarbiavimas ir inovacijos formuoja vertinimą.
Renginio programoje daug dėmesio skiriama mokytojo kompetencijų, dirbtinio intelekto ir tarptautinio bendradarbiavimo svarbai kuriant pažangias vertinimo praktikas. Renginio metu bus demonstruojami dirbtinio intelekto įrankiai, skirti užduočių kūrimui, vertinimui ir grįžtamajam ryšiui teikti.
„Dviejų dienų programoje numatyti pranešimai apie nacionalines vertinimo sistemas, skaitmenizavimą, dirbtinio intelekto taikymą bei įtraukties principo užtikrinimą švietime. Renginio metu taip pat bus pristatyta FLIP+ biblioteka. Tai – atvirojo kodo švietimo išteklių platforma, kuria siekiama gerinti švietimo kokybę visame pasaulyje. Šio projekto tikslas – dalintis užduotimis profesionalų bendruomenėje, palengvinti užduočių kūrimą pasiekimų patikrinimams, taip pat naudoti biblioteką kaip įkvėpimo šaltinį naujų užduočių kūrėjams. Lietuva yra šios platformos viena iš penkių iniciatorių ir bendraautorė“, – nurodo NŠA.
Tarp kitų renginyje planuojamų aptarti temų – vertinimas be sienų, įtraukties principo ir dirbtinio intelekto taikymas vertinime. Ypatingas dėmesys taip pat bus skiriamas neuroįvairovei ir atsakingam technologijų naudojimui. Nurodoma, jog gerąja praktika ir naujausiais tyrimais dalinsis dalyviai iš Italijos, Prancūzijos, Belgijos, Nyderlandų, Šveicarijos, Airijos, Jungtinės Karalystės, Brazilijos ir kitų šalių.
Be to, FLIP+ organizacijos vadovai dalyvaus susitikime Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje (ŠMSM), kur bus aptariami švietimo sistemos iššūkiai ir mokymosi vertinimo galimybės.
„FLIP+ konsorciumas yra tarptautinė organizacija, skatinanti inovacijas švietimo srityje ir stiprinanti bendradarbiavimą tarp institucijų, tyrėjų ir praktikų. Ji veikia kaip bendradarbiavimo platforma, skirta dalintis žiniomis, patirtimi ir kurti pažangius mokymosi bei vertinimo sprendimus. FLIP+ daug dėmesio skiria užduočių kūrimui, vertinimui, inovacijoms ir technologijų, ypač dirbtinio intelekto, taikymui švietime. Organizacija vysto bendrus projektus, pavyzdžiui, atvirojo kodo užduočių biblioteka, reguliariai rengia tarptautinius susitikimus bei konferencijas“, – teigiama NŠA pranešime.
Pati agentūra šiai organizacijai priklauso nuo 2020 m.
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