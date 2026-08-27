Švietimo ministerija: nuo rugsėjo keturiose savivaldybėse veiks 20 sporto klasių

Anot jos, 13 klasių bus įsteigta Vilniuje, keturios – Kauno rajone, dvi – Kėdainiuose ir viena Panevėžyje.
Kaip BNS nurodė ministerija, sporto klasės formuojamos Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijoje, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijoje, Kauno rajono Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje, Vilniaus Fabijoniškių ir Minties gimnazijose.
Šios klasės steigiamos siekiant padėti aukšto meistriškumo sporto programas lankantiems mokiniams lengviau derinti pamokas ir treniruotes.
BNS rašė, kad ŠMSM kovą patvirtino tvarką progimnazijose, pagrindinėse mokyklose ir gimnazijose steigti sporto klases.
„Tai sudaro sąlygas pagal sporto klubų ar federacijų programas sportuojantiems mokiniams lengviau suderinti pamokų ir treniruočių tvarkaraščius ir jau mokykloje planuoti dvikryptę karjerą. Tuo metu sporto organizacijoms sportininkų klasės leis užtikrinti sistemingą talentų auginimą“, – teigiama pranešime.
Pagrindinė sąlyga tokioms klasėms – mokyklos pasirašyta jungtinės veiklos sutartis su sporto federacija ar klubu.
Sportininkų klasės gali veikti mokyklose, kurios turi aukšto meistriškumo pratyboms pritaikytą sporto infrastruktūrą arba sudaro sąlygas sportuoti kitoje tam skirtoje sporto bazėje. Mokiniai į šias klases priimami tik su sporto organizacijos rekomendacija.
Už treniruočių vykdymą yra atsakingos sporto organizacijos, tuo metu mokykla įsipareigos suderinti pamokų tvarkaraštį su sportininkų pratybų grafiku, kad ugdymo procesas vyktų sklandžiai ir be pertrūkių.
Be to, pasak ŠMSM, visose mokyklose ir toliau ketinama nuosekliai stiprinti bendrą mokinių fizinį raštingumą.
„Fizinė ir emocinė sveikata negali būti atskirtos. Kai vaikas juda – jis geriau jaučiasi, lengviau mokosi, drąsiau bendrauja. Fizinis aktyvumas ir rūpinimasis savo emocine sveikata turi tapti mūsų gyvenimo higiena. Kaip kasdien valomės dantis, taip turime išmokti kasdien pajudėti. Mūsų užduotis – padėti vaikui išmokti sveikai gyventi, nes sveikata nėra priedas prie sėkmės, sveikata yra jos pagrindas“, – sakė švietimo ministrė Raminta Popovienė.
Fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos temos yra integruotos į daugumos dalykų grupių mokymosi turinį nuo 1 iki 12 klasės, apie fizinio aktyvumo naudą kalbama gyvenimo įgūdžių pamokose, mokiniai per savaitę turi tris fizinio ugdymo pamokas.
Siekdama plėsti galimybes po pamokų visiems vaikams užsiimti mėgstamomis veiklomis, valstybė 2026 metais, kaip ir 2025-aisiais, skyrė 25 mln. eurų neformaliojo vaikų švietimo krepšeliui. Ministerijos teigimu, beveik pusė NVŠ krepšeliui skiriamo biudžeto – 48 proc. – yra panaudojama sporto veikloms.
Kasmet valstybė skiria apie 15 mln. eurų Sporto rėmimo fondo lėšų projektams bei nacionalinėms fizinio aktyvumo programoms finansuoti, į kurias gali įsitraukti ir nemokamai įvairias fizinio aktyvumo veiklas išmėginti, atrasti ne tik mokiniai, bet ir visa visuomenė.
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