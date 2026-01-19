 Švietimo ministerijos garbės ženklas įteiktas sporto žurnalistui Vidui Mačiuliui

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) garbės ženklas už ilgametį darbą puoselėjant Lietuvos sporto kultūrą, krepšinio istorijos įamžinimą bei išskirtinius pasiekimus žurnalistikos srityje įteiktas sporto žurnalistui Vidui Mačiuliui, pirmadienį pranešė ministerija.

„V. Mačiulio veikla yra neatsiejama Lietuvos krepšinio istorijos dalis. Jo profesionalumas, meilė sportui, pagarba sportininkams ir sugebėjimas dešimtmečius išlaikyti žiūrovų dėmesį yra pavyzdys kiekvienam šios srities specialistui ir sporto gerbėjui. Šis apdovanojimas – tai mūsų padėka už aktyvų ir įkvepiantį viso gyvenimo darbą, kuris tapo mūsų šalies sporto metraščiu“, – įteikimo ceremonijoje teigė ministrė Raminta Popovienė.

80-metis V. Mačiulis sporto žurnalistikos srityje dirba jau daugiau nei pusę amžiaus, garsiausias jo kūrinys – autorinė laida „Krepšinio pasaulyje“.

Anot ŠMSM, V. Mačiulis taip pat yra pasižymėjęs kaip ilgiausiai be pertraukų tiesioginiame eteryje dirbęs žurnalistas –1991-ųjų sausio 13-osios naktį jis eteryje išbuvo 10 valandų ir 15 minučių.

Be kita ko, žurnalistas yra sukūręs dokumentinių filmų, įamžinusių ryškiausias šalies krepšinio asmenybes – Arvydą Sabonį, Šarūną Marčiulionį, Šarūną Jasikevičių ir kitus.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos garbės ženklas yra aukščiausio laipsnio ministerijos apdovanojimas, skiriamas už didelius nuopelnus švietimo, mokslo ar sporto srityse.

