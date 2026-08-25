Švietimo ministrė prabilo apie naujoves prieš Rugsėjo 1-ąją

Pasak jos, rugsėjį į klases atėjusius vaikus pasitiks ir iškabinti vienlapiai, kuriuose bus pateikiama aktualiausia informacija apie smurtą ir patyčias.
„Siekiant padėti mokykloms veikti smurto ir krizės atveju, kartu su Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos ministerijomis, bus atnaujinami ir suvienodinami veikimo algoritmai, reaguojant į patyčias ir smurtą, taip pat ir į seksualinį smurtą“, – Kaune žurnalistams antradienį sakė R. Popovienė.
„Artimiausiomis savaitėmis mokyklas pasieks vaikams ir jų tėvams skirtas vienlapis apie smurtą ir patyčias, pagalbą teikiančias įstaigas ir kontaktus“, – pridūrė ji.
Pasak ministrės, šią informaciją bus prašoma vaikams pateikti klasėse matomiausiose vietose, o vienlapį lydės rekomendacijos mokytojams ir tėvams, kurios juos pasieks per elektroninius dienynus.
Kaip rašė BNS, apie patyčias ir smurtą mokyklose aktyviau pradėta diskutuoti po kelių incidentų, kuriuose moksleiviai peiliu sužalojo bendraamžius, vasarą nutikusių istorijų, kai paaugliai smurtavo vieni prieš kitus, įrašus talpino socialiniuose tinkluose.
Šalyje trūksta 250 mokytojų
Prieš naujus mokslo metus Lietuvoje trūksta 250 mokytojų, šis skaičius perpus mažesnis nei tuo pačiu metu pernai, sako R. Popovienė.
„Šiandien trūksta 250 mokytojų Lietuvoje, aš džiaugiuosi, kad tai yra perpus mažesnis skaičius, negu tokį trūkumą turėjome praeitais metais, kai trūko daugiau nei 500“, – švietimo, mokslo ir sporto ministrė.
„Didesnės dalies mokytojų trūksta nepilnu etatu. 169 mokytojų trūksta, kurie dirbtų puse etato“, – pridūrė ji.
Pasak R. Popovienės, labiausiai trūksta matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų mokytojų.
„Su šia problema daugiausia susiduria tos savivaldybės, kurios yra didesnės – Vilniaus, Kauno miestai. Matėme, kad ir Kėdainiuose yra nemažas trūkumas“, – vardijo ministrė.
„Manau, kad dar turime laiko, savivaldybės ir mokyklos tas problemas išsispręs“, – pridūrė ji.
Kaip rašė BNS, birželio pabaigoje Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pristatė 2026–2028 metų mokytojų pritraukimo ir išlaikymo planą.
Siekiant pritraukti daugiau mokytojų į ugdymo įstaigas ir užtikrinti jų išlaikymą, bus steigiama psichologinės ir teisinės pagalbos linija pedagogams, supaprastintos aukštos kvalifikacijos specialistų įsidarbinimo mokyklose galimybės, atnaujintas finansinės paramos studentams modelis.
„Numatoma, kad 25 taškų išlaikymo riba valstybiniuose brandos egzaminuose išliks“
Valstybinių brandos egzaminų (VBE) išlaikymo riba šiemet išliks 25 taškai.
Švietimo ministrės nuomone, tokia ji galėtų būti ir ateityje.
„Dviejų pastarųjų metų valstybinių brandos egzaminų rezultatai leidžia teigti, kad 25 taškų VBE išlaikymo riba yra optimali. Ji nesukelia didžiulių neišlaikymų šuolių, kaip įvyko po eksperimento su 35 taškų kartele, tačiau yra žymiai aukštesnė už dar anksčiau buvusią – 16-os taškų – kartelę. Numatome, kad 25 taškų išlaikymo riba bus taikoma ir ateityje“, – teigė R. Popovienė.
Kaip rašė BNS, 25 taškų išlaikymo riba nustatyta dvejiems metams iki 2027 metų rugpjūčio.
„Akcentavome, kad peržiūrėsime egzaminų rezultatus ir pagal tai spręsime, kokie bus toliau sprendimai. (...) Ateityje tikrai diskutuosime, dirba darbo grupė, kuri pateiks tam tikrus siūlymus, kaip turėtų būti organizuojami VBE“, – dėstė ministrė.
BNS skelbė, kad pernai kiekvienam abiturientui prie kiekvieno egzamino, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, rezultato buvo pridėta po dešimt taškų. Tuomet ministrė teigė, kad toks sprendimas maždaug 4 tūkst. abiturientų leido išlaikyti valstybinį matematikos egzaminą ir įstoti į aukštąsias mokyklas.
R. Popovienė savo sprendimą aiškino tuo, jog ankstesnė ministerijos vadovybė priėmė sprendimą brandos egzaminų išlaikymo ribos kartelę 2025 metų abiturientams pakelti nuo 16 iki 35 taškų.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas kovą konstatavo, kad sprendimas pridėti 10 taškų prie abitūros egzaminų rezultatų yra neteisėtas.
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