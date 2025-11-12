Tapinas: prireikė antstolių, bet iš maestro pinigai įkrito

„Orlauskas šaukiasi Dievo bausmės, užsienio ambasadorių, Europos Parlamento, Amerikos pagalbos, į šuns dienas deda teismus, prokuratūrą, VMI, antstolius ir, kaip jis dabar visada sako, „tą, kurio vardo negalima minėti“. Bet pinigus reikia mokėti. Prireikė antstolių, bet iš maestro pinigai įkrito. Liko dar kažkiek perskirstyti bylinėjimosi išlaidų. Šita suma dabar saugiai lauks LAT (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, aut.past.) sprendimo. Tai čia tik mano reikalai. Panaši suma pervesta ir „Laisvės TV“, tik ten neturtinė žala mažesnė, bet gerokai didesnės bylinėjimosi išlaidos. Ir, žinoma, liko pilnas paneigimas, kurio maestro labai nenori daryti, bet teks, nes jau praėjo pustrečios savaitės, pagal teismo vykdomąjį raštą antstoliai įjungė skaitliuką ir tuoj pradėsim skaičiuoti baudas“, – trečiadienio rytą feisbuke rašė A. Tapinas.
Primename, kad spalio 24 d. visuomenininkas paviešino teismo nutartį, kuri, visuomenininko teisininkų nuomone, Lietuvoje neturi precedento.
Vilniaus apygardos teismas paskelbė sprendimą civilinėje byloje dėl melagingos informacijos apie visuomenininką A. Tapiną paskleidimo – atsakovas A. Orlauskas bei trys įmonės iš viso turės sumokėti daugiau nei 116 tūkst. eurų.
Primename, kad A. Tapinas ir jo „Laisvės TV“ ilgai bylinėjosi dėl paskleistų duomenų ir informacijos pripažinimo neatitinkančiais tikrovės ir žeminančiais garbę bei orumą, juridinio asmens dalykinę reputaciją, šių duomenų ir informacijos paneigimo ir panaikinimo bei žalos priteisimo.
Atsakovais šioje byloje buvo A. Orlauskas, jo „Komiko teatras“, neatitinkančius tikrovės teiginius transliavusios bendrovės „Init“, „Nataiva“ (Rūtos Janutienės „OpTV“), „Goruva“ (Giedrės Gorienės „Komentaras TV“). Jie už garbės ir orumo įžeidimą A. Tapinui ir „Laisvės TV“ turi sumokėti 67 tūkst. eurų ir palūkanas. Be to, turi atlyginti bylinėjimosi išlaidas – apie 50 tūkst. eurų.
Pats A. Orlauskas feisbuke teigė, kad šis teismo sprendimas yra skandalingas, tad renkama parama „Teismas su Tapinu“.
Po to, kai teisėsaugą sudomino renkama parama, feisbuke A. Orlauskas teigė: „Skandalas didžiausias! Generalinė prokuratūra kėsinasi į žmonių paaukotus pinigus už laisvą žodį, tiesą ir keliamus pagrįstus klausimus. Prokuratūra tokiais savo veiksmais patvirtina, kad Vilniaus apygardos teismas veikė pagal vieną bendrą planą susidoroti su nepriklausoma žiniasklaida ir sunaikinti Orlauską.“
