Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija smerkia Rusiją dėl navigacijos trikdžių

„Tarptautinė bendruomenė aiškiai pasisakė, kad bet kokie orlaivių navigacijos trikdymai yra netoleruotini. Vieningai raginame Rusiją nedelsiant nutraukti tokius veiksmus, kad būtų užtikrinta patikima ir saugi tarptautinės aviacijos veikla“, – pranešime sakė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Rezoliucijoje teigiama, kad Rusija vykdo GPS signalų slopinimą, neleidžiantį nustatyti orlaivių padėties, taip pat klastoja orlaivių buvimo vietą. Tokie veiksmai, pasak ICAO, prieštarauja tarptautinei teisei, kelia grėsmę skrydžių saugumui, ypač kylant arba leidžiantis bei esant sudėtingoms oro sąlygomis.
Kaip rašė BNS, birželį Lietuva ir dar 12 Europos Sąjungos (ES) šalių paragino Europos Komisiją (EK) imtis veiksmų dėl Pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) ryšio trikdžių Bendrijos šalyse.
Laiške Komisijai pažymima, kad GNSS signalų trikdžiai nėra atsitiktiniai incidentai, o sistemingi, pasikartojantys ir tyčiniai Rusijos ir Baltarusijos režimų veiksmai, kuriais siekiama sutrikdyti stabilų regiono infrastruktūros, ypač susisiekimo, funkcionavimą.
ICAO yra Jungtinių Tautų tarptautinė civilinės aviacijos organizacija, vienijanti 193 valstybes nares. Ji nustato tarptautinius standartus, koordinuoja civilinės aviacijos plėtrą.
