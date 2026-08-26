Teigia, kad derybos įstrigo: mokytojai gali imtis kraštutinių priemonių

Profsąjunga teigia, kad Alytaus meras Nerijus Cesiulis vilkina derybas, nesilaiko teisės aktų bei ignoruoja mokytojų keliamą klausimą dėl saugių darbo sąlygų ir jų pačių saugumo.
Anot LŠDPS, derybos dėl saugesnių mokytojų darbo sąlygų buvo inicijuotos dar vasarį, tačiau pirmasis susitikimas su savivaldybe įvyko tik po penkių mėnesių, o pasiūlymas deryboms rinktis kas savaitę buvo atmestas.
„Savivaldybės derybininkai su tokiu pasiūlymu nesutiko. Net ir po daugiau kaip penkis mėnesius trukusio vilkinimo ir nesąžiningo veikimo savivaldybė nusprendė toliau rodyti akivaizdžią nepagarbą mokytojams“, – pranešime pažymėjo LŠDPS.
Deryboms įstrigus, LŠDPS sako inicijavusi kolektyvinio darbo ginčo dėl interesų nagrinėjimą. Nors Darbo kodeksas nurodo, kad deleguoti atstovus reikia per 5 dienas, šis procesas, profsąjungos teigimu, yra vilkinamas – nuo liepos 21 d. iki šiol negauta atsakymo į raštą dėl savivaldybės atstovų delegavimo į komisiją.
Savivaldybei neatsižvelgus į reikalavimus, neatmetama, kad rudenį mokytojai skelbs streiką.
„Streikas įvyks ne todėl, kad mokytojai jo nori, o todėl, kad meras N. Cesiulis iš pamatų griauna teisinės valstybės principus, ignoruoja dialogo kultūrą, nesilaiko įstatymų, kuria baimės ir nesaugumo aplinką šioje savivaldybėje taip nepalikdamas kito pasirinkimo pilietiškiems, laisviems ir save gerbiantiems mokytojams“, – pranešime cituojamas LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas.
Jei situacija nepasikeis, streikuoti ketinama pradėti lapkričio 12 dieną.
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