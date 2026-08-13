Teisėjų tarybos vadovė po susitikimo su premjeru: išgirdau pažadą

Skelbiama, kad susitikime aptartas Vyriausybės programos nuostatų, kuriomis įsipareigojama užtikrinti teismų profesionalumą ir nepriklausomumą bei stiprinti teisėjų padėjėjų korpusą, įgyvendinimas.
„Diskutuota apie teismų sistemai aktualiausius klausimus – nepakankamą finansavimą, žmogiškųjų išteklių trūkumą, teismų infrastruktūros būklę ir kitus sisteminius iššūkius“, – rašoma pranešime.
Susitikime dėmesys skirtas ir kitai šiuo metu aktualiai problemai – „Liteko II“ sistemos veikimo klausimams.
D. Bublienė pabrėžė, jog siekiant užtikrinti patikimą sistemos veikimą ir tolesnį jos vystymą reikalingos papildomos investicijos.
Pasak pranešimo, premjeras ir LAT pirmininkė aptarė ir kritinę dalies teismų pastatų būklę. Pranešime teigiama, kad kai kurie pastatai yra itin prastos būklės, tam tikrais atvejais netgi kelia grėsmę juose dirbančių žmonių ir lankytojų saugumui.
Pasak D. Bublienės, šią problemą būtina spręsti užtikrinant nuoseklų teismų pastatų ir infrastruktūros atnaujinimą.
„Susitikimas buvo darbingas ir konstruktyvus. Išgirdau Vyriausybės poziciją ir pažadą ieškoti sprendimų tiek dėl teismų darbuotojų atlyginimų, tiek dėl papildomo finansavimo būtiniausioms teismų sistemos reikmėms. Tikiuosi, kad šis dialogas bus tęsiamas ir ateityje, o susitikimo metu aptarti klausimai virs konkrečiais sprendimais. Teismų sistemos stiprinimas yra bendras mūsų visų interesas – nuo jo priklauso teisingumo vykdymo kokybė ir žmonių pasitikėjimas valstybe“, – pranešime cituojama D. Bublienė.
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