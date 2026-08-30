Telefonai mokyklose: visoje Europoje tvarka griežtėja, o kas bus Lietuvoje?

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) nurodo, kad naujus mokslo metus visos Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos pradės turėdamos savo mobiliųjų telefonų ir kitų įrenginių naudojimo taisykles.
Pasak ministerijos atstovų, taisyklės turės būti parengtos atsižvelgiant į ŠMSM ir Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas mokinių mobiliųjų telefonų bei kitų įrenginių naudojimo ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklose rekomendacijas. Pažymima, jog mokyklų parengtoms taisyklėms turi pritarti bendruomenė – patvirtinti mokyklų tarybų nariai.
Anot ŠMSM, kiekviena mokykla gali pati nuspręsti, ar jos teritorijoje telefonų naudojimas apskritai bus draudžiamas, ar ribojamas tik tam tikrais atvejais, taip pat nustatyti, kam gali būti taikomos išimtys.
„Kiekviena mokykla ar darželis geriausiai žino savo bendruomenės situaciją, kokia mobiliųjų įrenginių naudojimo tvarka tinkamiausia jų vaikams, mokytojams, kam gali būti taikomos išimtys“, – pažymėjo ŠMSM.
Ministerijos duomenimis, praėjusiais mokslo metais daugiau nei pusė mokyklų jau buvo pasirengusios mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkas. 83 proc. šias tvarkas turėjusių mokyklų mobiliųjų telefonų naudojimą leido tik mokytojui nurodžius ir ugdymo tikslais, o 12 proc. mokyklų telefonų naudojimą apskritai draudė.
Ministerija taip pat nurodo suplanavusi priežiūrą, kaip mokyklos laikysis įstatymo nuostatų ir įgyvendins savo nustatytas taisykles.
„Atnaujintus duomenis apie situaciją tikimės turėti šių mokslo metų pradžioje“, – sakė ŠMSM.
Italijoje diskusijos dėl vyresnių mokinių
Remiantis „Il Sole 24 Ore“ žurnalistės Silvios Martelli pateikta informacija, Italijoje mobiliųjų telefonų naudojimą mokyklose reglamentuoja ankstesni ministerijos principai ir pastaraisiais metais priimti griežtesni Švietimo ministerijos dokumentai.
Anot jos, naujausias reikšmingas dokumentas, skirtas vidurinio ugdymo antrajai pakopai, draudžia mokiniams naudotis mobiliaisiais telefonais per pamokas ir apskritai mokyklos valandomis.
„Draudimas taikomas ne tik klasėse, bet ir bendroje mokyklos aplinkoje, o mokyklos turi atnaujinti vidaus taisykles ir drausmės nuostatas. Išimtys numatytos ribotai, pavyzdžiui, mokiniams su negalia ar specialiaisiais ugdymosi poreikiais, taip pat tais atvejais, kai mokytojas įrenginį leidžia naudoti ugdymo tikslais“, – pažymėjo žurnalistė.
S. Martelli nurodo, kad Italijos politika juda bendro asmeninių išmaniųjų telefonų ribojimo mokyklose link, čia teisės spręsti pačioms ugdymo įstaigoms nėra suteikiamos.
Visgi, remiantis „Il Sole 24 Ore“ informacija, Italijoje diskusijos dėl telefonų naudojimo mokyklose pastaraisiais metais tapo vis aktyvesnės. Švietimo ministerija ir dalis mokytojų bendruomenės ribojimus laiko būtinais siekiant geresnės drausmės, mažesnio išsiblaškymo ir daugiau dėmesio tiesioginiam bendravimui. Tuo metu dalis pedagogų, tėvų ir skaitmeninio švietimo ekspertų abejoja visiškų draudimų veiksmingumu
„Šios grupės pabrėžia, kad mokyklos turėtų ne tik riboti telefonų naudojimą, bet ir mokyti skaitmeninio raštingumo, atsakingo elgesio internete bei kritinio požiūrio į žiniasklaidą. Italijoje plačiai sutariama dėl būtinybės riboti telefonų naudojimą pamokose, ypač jaunesnių mokinių atveju, tačiau dėl vyresnių mokinių nuomonės išsiskiria labiau“, – teigė S. Martelli.
Ispanijoje tvarka priklauso nuo regionų
Tuo metu Ispanijoje, leidinio „El Confidencial“ duomenimis, nėra vieno nacionalinio įstatymo, kuriuo apskritai būtų uždraustas mobiliųjų telefonų naudojimas mokyklose, o tvarką gali nustatyti autonominiai regionai ir pačios mokyklos.
Pasak žurnalistės Annos Somavillos, dauguma regionų pastaraisiais metais riboja arba draudžia telefonų naudojimą per mokyklos dieną, ypač pradinio ir privalomojo vidurinio ugdymo metu.
„Kai kuriuose regionuose mokiniai privalo telefonus išjungti ir laikyti padėtus visą mokyklos dieną, išskyrus atvejus, kai mokytojas leidžia juos naudoti ugdymo tikslais arba tam yra pagrįsta medicininė ar šeiminė priežastis“, – sakė pašnekovė.
2024 metų sausį Ispanijos Švietimo ministerija ir autonominiai regionai susitarė dėl bendrų rekomendacijų, kuriomis siekta mažinti mobiliųjų telefonų naudojimą klasėse. Tarp rekomendacijų buvo visiškas telefonų draudimas ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme bei griežtas jų naudojimo ribojimas vidurinėse mokyklose.
Kroatija pasirinko ribojimus, o Graikija – bausmes
Kroatija 2026 metų kovą, pakeitusi mokinių elgesio taisykles, įvedė naują mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose tvarką. Švietimo, mokslo ir jaunimo reikalų ministras Radovanas Fuchsas paskelbė apie visišką mobiliųjų telefonų draudimą pradinėse mokyklose ir dalinį draudimą vidurinėse mokyklose.
„Pradinėse mokyklose telefonai draudžiami per pamokas ir pertraukas, taip pat visoje mokyklos teritorijoje, įskaitant kiemus, o vidurinėse mokyklose draudimas taikomas tik pamokų metu“, – teigiama naujienų portalo „OBCT“ informacijoje.
Pasak jos, atskiros vidurinės mokyklos, susitarusios su tėvais, gali nustatyti ir griežtesnes taisykles. Nors nauja tvarka įsigaliojo tik šių metų kovą, ministerijos duomenimis, dar iki jos priėmimo maždaug 80 proc. mokyklų jau ribojo telefonų naudojimą.
Tuo metu Graikijoje greta ribojimų imtasi ir baudų. Naujienų portalo „Efsyn“ duomenimis, dabartinės mobiliųjų telefonų naudojimo taisyklės pradėtos taikyti 2024–2025 mokslo metų pradžioje. Pagal Švietimo ministerijos direktyvą mokiniai mokyklų pastatuose ir teritorijose negali naudoti mobiliųjų telefonų ar kitų elektroninių įrenginių, galinčių apdoroti vaizdą, vaizdo įrašus ir garsą, bendravimui, skambučiams, vaizdo skambučiams ar kitais tikslais. Išimtis taikoma kai kurioms įrenginiuose įdiegtoms medicininėms ar sveikatos reikmėms skirtoms programėlėms.
Pasak portalo „Efsyn“ žurnalistų, mokiniai telefonus gali turėti tik išjungtus savo krepšiuose, o mokytojui pastebėjus naudojimą, įrenginys paimamas ir perduodamas mokyklos direktoriui. Telefonas grąžinamas po pamokų, o mokinio tėvai ar teisėti globėjai apie pažeidimą informuojami.
„Už naudojimąsi telefonu mokinys gali būti pašalintas iš mokyklos vienai dienai, o už kitų mokinių ar mokytojų filmavimą ir įrašymą be jų sutikimo – trims dienoms. Tais atvejais, kai kyla didelė grėsmė kitų mokinių asmens duomenims, pašalinimas gali trukti iki penkių dienų arba mokinys gali būti pašalintas iš mokyklos visiškai“, – nurodė „Efsyn“.
Šis turinys parengtas ELTA, dalyvaujančios Europos iniciatyvoje PULSE, kuria yra palaikomas tarptautinis žurnalistų bendradarbiavimas. Prie straipsnio prisidėjo Kroatijos naujienų portalas „OBCT“, Italijos naujienų portalas „Il Sole 24 Ore“, Ispanijos naujienų portalas „El Confidencial“ ir Graikijos naujienų portalas „Efsyn“.
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