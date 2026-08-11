TOP 5 blogiausi tualetai Lietuvoje – kur geriau neužsukti?

Liepos 14 d. startavusioje platformoje lietuviai pateikė duomenis apie 930 viešųjų tualetų, iš kurių į pirmąjį Lietuvos tualetų žemėlapį įkelti buvo 842, tuo tarpu 88 atmesti. Tarp jų – privatūs žmonių adresai, netinkamos nuotraukos ir dirbtiniu intelektu apdoroti vaizdai.
Bendruomenės vertinimu, prasčiausių tualetų penketuką šiuo metu sudaro Grigiškių žiedo tualetas Vilniuje, Joniškio miesto parko tualetas, tualetas prie Gaidės kaimo kapinių Ignalinos rajone, Sapiegų parko tualetas Vilniuje ir Baltojo tilto tualetas Vilniuje.
Šie objektai sulaukė daugiausia neigiamų bendruomenės vertinimų, kurie dažnu atveju buvo susiję su švara, kvapu, neprieinamumu, popieriaus ir kitų elementarių sąlygų trūkumu.
Tuo tarpu geriausiai vertinamų tualetų sąraše rikiuojasi tualetai prie Rokiškio bažnyčios, prekybos centre BIG Vilniuje, Liepų parke Kauno rajone, „Caffeine“ Žvejų gatvėje Klaipėdoje ir autobusų stotyje Šventojoje.
„Kurpasikti.lt“ – piliečių kuriamas interaktyvus nemokamų (ir ne tik) tualetų žemėlapis. Jame galima žymėti viešai prieinamus tualetus, degalinių, kavinių, restoranų, parkų ir kitų vietų tualetus, kelti jų nuotraukas, nurodyti darbo laiką, kainą, prieinamumą žmonėms su negalia bei šeimoms su kūdikiais ir vertinti realią jų būklę.
Iš viso už platformoje esančius tualetus, pasirinkdami „švarus” ar „šūdinas”, jau balsavo 1 265 platformos naudotojai, kurie įvertino 318 viešuosius tualetus.
Anot pilietinės iniciatyvos autorių, platformoje taip pat galima ne tik vertinti tualetus, bet ir spaudžiant „Buvau”, žymėti apsilankymą juose. Šiai dienai fiksuojami 4 273 apsilankymai. Šiuo metu daugiausia apsilankymų pažymėta Grigiškių žiedo tualete Vilniuje, Jūratės ir Kastyčio skvero tualete Palangoje, prekybos centro BIG tualete Vilniuje, Talkšos ežero tualete Šiauliuose ir Kauno „Akropolio“ tualete.
Geriausiai bendruomenės įvertinti objektai bus perkelti į atskirą švariausių tualetų žemėlapį „Kursvaru.lt”.
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