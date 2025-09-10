Trumpo užmojis gali kirsti ir lietuviams?

Ką tai reiškia Čikagai ir kaip bus su šiame mieste esančia didžiausia lietuvių diaspora, plačiau pakomentavo JAV politikos ir saugumo ekspertė Agnia Grigas.
– Kaip Čikagoje gyvenantys jūsų draugai reaguoja į D. Trumpo norą tarsi pakariauti su Čikaga?
– Ar Čikagoje, ar Los Andžele pažįstamų, kurie jau buvo susidūrę akis į akį su Nacionalinės gvardijos kariais, nuomonės labai priklauso nuo jų politinių pažiūrų: ar jie labiau yra D. Trumpo rinkėjai, ar labiau demokratai. Nuo to labai priklauso jų nuomonės ir jų reakcijos.
– Kaip jūs suprantate D. Trumpo žodžius, kad Čikaga netrukus sužinos, kas yra Karo departamentas?
– Skamba grėsmingai, bet D. Trumpas mėgsta provokuojančius pasisakymus. Tai jam leidžia nuolat būti žiniasklaidos eteryje. Vėliau jis nuo šių žodžių šiek tiek atsitraukė ir pasakė, kad, žinoma, jis neskelbia karo Čikagai, bet nori įvesti tvarką. Nori mažinti ir nusikalstamumą, ir nelegalių migrantų skaičių. Aišku tai, kad tai yra politinis D. Trumpo žaidimas – jis taikosi į demokratų valdomus didmiesčius ir nori parodyti, kad jie nesugeba susitvarkyti su saugumu, o jis įves tvarką.
– Ar nenutiks taip, kad visi bus šluojami – tarp jų ir europiečiai?
– Dažniausiai šie reidai vykdomi tam tikrose darbovietėse – fabrikuose, dideliuose prekybos centruose ar restoranų virtuvėse, kur suimami visi žmonės ir tikrinami jų dokumentai. Tad nesvarbu, kad, tarkime, lotynų amerikiečiai dažniau siejami su nelegaliais imigrantais. Tokių atvejų metu, kaip matėme neseniai, fabrike buvo areštuoti ir korėjiečiai, ir europiečiai. Jie taip pat gali būti suimti ir tikrinami.
– 2023 metų duomenimis, JAV gali gyventi apie 100 tūkst. mūsų tautiečių. Ar jiems yra pagrindas nerimauti?
– Manau, pagrindo nėra, nebent žmonės gyvena nelegaliai, nesusitvarkę dokumentų. Tokiu atveju nerimauti reikėtų ir tikėčiausi, kad žmonės svarstytų tvarkytis dokumentus arba keisti gyvenamąją vietą.
Aišku tai, kad tai yra politinis D. Trumpo žaidimas.
– Ar negali nutikti taip, kad žmogus pats galvoja gyvenąs legaliai, tačiau nebūtinai taip gali atrodyti D. Trumpo nurodymus vykdantiems migracijos pareigūnams?
– Žmogus, kuris gyvena nelegaliai šalyje, tikrai žinotų, kad gyvena nelegaliai. Bet faktas, kad jeigu jis dirba darbovietėje, kur daug nelegalių imigrantų, reido metu jis gali būti areštuotas ir išvežtas patikrinimui. Net ir tie, kurie turėjo dokumentus, žiniasklaidoje liudijo, kad imigracijos pareigūnai juos vis tiek išsivežė detalesniam tikrinimui, nes žmogus gali turėti netikrus arba svetimus dokumentus. Tad ir legaliai dirbantis žmogus, atsidūręs netinkamoje vietoje netinkamu laiku, gali sulaukti nemalonumų.
– Ar tai nėra post-tiesos eros pradžia ir teisybė yra tik tai, ką sako D. Trumpas?
– Čia reikia atidžiai žiūrėti į duomenis. Buvo didžiulis nusikalstamumo pakilimas per COVID-19 laikotarpį ir šiek tiek po jo, o šiandien daug kur skaičiai krenta. Bet tai lyginant su piku po COVID-19. Tai nereiškia, kad šie miestai saugūs. Kalbant apie Čikagą – tai tarsi skaudama D. Trumpo vieta.
Manau, kadangi buvęs prezidentas Barackas Obama yra iš Čikagos, D. Trumpas dar labiau nori parodyti, kad B. Obamos pradėtos politinės karjeros mieste iki šiol nėra tvarkos ir demokratams nepavyksta jos įvesti.
