Tyrimas: kokios yra penkiolikmečių žinios?

Kaip rodo naujausias EBPO PISA (angl. Programme for International Student Assessment) tyrimas, tarp visų dalyvavusių šalių, Lietuva pagal matematines žinias yra aukščiau už 64 šalis, pagal skaitymo gebėjimus – aukščiau už 63 šalis, gamtamokslines žinias – aukščiau už 62 šalis, o informacinį problemų sprendimą – aukščiau už 63 šalis, tarp 91 EBPO šalių.
Tokie rezultatai yra aukštesni nei EBPO vidurkis ir lenkia didelę dalį kitų tyrime dalyvavusių šalių.
„Tai vienas svarbiausių pasaulinių instrumentų, kurie įvertina mokinių žinias, gebėjimus ir nuostatas, reikalingas sėkmingai dalyvauti visuomenės gyvenime. (...) Šis tyrimas padės toliau formuoti švietimo politiką Lietuvoje“, – antradienį tyrimo pristatyme kalbėjo švietimo, mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius.
Skelbiama, kad Lietuvos gamtamokslinio raštingumo rezultatai praktiškai nesiskiria nuo Čekijos, Belgijos, Vokietijos, Nyderlandų, Švedijos, Slovėnijos, Prancūzijos, Italijos ir Portugalijos. Pasiekimai yra statistiškai reikšmingai aukštesni už 62 šalių, žemesni už 19 šalių ir reikšmingai nesiskiria nuo devynių šalių.
Tuo metu Lietuvos penkiolikmečių matematinės žinios reikšmingai nesiskiria nuo Danijos, Slovakijos, Suomijos, Italijos, Vokietijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų. Tiesa, daugiau už Lietuvos mokinius surinko Estijos, Lenkijos mokiniai, mažiau – Latvijos penkiolikmečiai. Lietuvos mokinių informatinio problemų sprendimo rezultatai statistiškai reikšmingai aukštesni už 64 šalių, statistiškai žemesni – už 19 šalių.
Kalbant apie skaitymo įgūdžius – penkiolikmečių rezultatai statistiškai aukštesni už 63 šalių, žemesni už 18 šalių. Rezultatai nesiskiria nuo Šveicarijos, Čekijos, Austrijos, Švedijos, Belgijos, Vokietijos, Portugalijos ir Danijos.
Informatinio problemų sprendimo mokinių pasiekimai vertinami itin gerai. Lietuvos mokiniai šioje srityje pasiekė aukštesnius rezultatus už 63 šalis, žemesnius – už 13 šalių. Rezultatai nesiskiria nuo Čekijos, JAV, Airijos, Austrijos, Belgijos, Lenkijos, Suomijos, Nyderlandų.
Geriausias matematines, skaitymo ir gamtamokslines žinias turi keturių Kinijos regionų mokiniai, o prasčiausiai pasirodė Ruandos penkiolikmečiai. Tuo metu informatinio problemų sprendimo mokinių pasiekimai yra geriausi Kinijos Makao, o prasčiausi – Kenijoje.
Pagrindinė PISA 2025 tyrimo sritis buvo gamtamokslinis raštingumas. Tai didžiausias iki šiol vykęs PISA tyrimas – jame dalyvavo apie 700 tūkst. mokinių iš 91 šalies.
Lietuvoje PISA tyrime dalyvavo 7,7 tūkst. mokinių iš 295 lietuvių, lenkų ir rusų mokomosiomis kalbomis mokyklų.
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