Ugniagesiai: audros padariniai – bene didžiausi per pastaruosius du dešimtmečius

„Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) atstovės Rasos Juodkienės teigimu, sutrikimų ir klientų, šiuo metu neturinčių elektros energijos, skaičius jau viršijo prieš dvejus metus fiksuotą rodiklį.
„Vėjas, panašu, nerims mažiausiai pusvalandį, taigi, koks bus galutinis skaičius, pasakyti dar sunku. Šiuo metu 240 tūkst. šalies gyventojų neturi elektros, sutrikimo taškų yra daugiau nei 3 tūkst. ir šis skaičius toliau auga“, – Eltai šeštadienio vakarą komentavo R. Juodkienė.
Pasak jos, daugiausiai elektros sutrikimų šiuo metu yra fiksuota Kauno, Vilniaus, Utenos, Klaipėdos ir Alytaus regionuose.
Kaip skelbia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD), šios audros padariniai bus bene didžiausi per pastaruosius du dešimtmečius.
„Daugiausia darbo ugniagesiai gelbėtojai turi Kauno apskrityje – čia jau registruoti 323 įvykiai. Vilniaus apskrityje jų fiksuota 204, Alytaus – 188, Utenos – 110, Marijampolės – 98, Klaipėdos – 95. Didžioji dalis iškvietimų susiję su nuvirtusiais medžiais ir nulūžusiomis šakomis. Ugniagesiai gelbėtojai šalina nuvirtusius medžius nuo važiuojamosios kelio dalies, automobilių, pastatų ir elektros infrastruktūros“, – rašoma PAGD pranešime.
Preliminariais PAGD duomenimis, 69 kartus medžiai ar jų šakos užvirto ant automobilių, 62 – ant pastatų, 29 – ant elektros stulpų.
Teigiama, kad priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos toliau tęsia darbus visoje Lietuvoje.
Kaip skelbė ELTA, Anykščių rajone šeštadienio pavakarę dėl stipraus vėjo ant žmogaus nuvirto medis ir mirtinai jį prispaudė.
BPC sulaukė rekordinio skambučių skaičiaus
BPC šeštadienio vakarą pranešė per mažiau nei 12 valandų sulaukęs virš 11 tūkst. skambučių.
„Nuo 7.00 iki 18.30 val. BPC sulaukė 11,46 tūkst. skambučių – daugiau nei du kartus tiek, kiek įprastai gaunama per visą parą. Skambučių srautas ypač smarkiai išaugo antroje dienos pusėje, stiprėjant vėjui ir daugėjant audros sukeltų įvykių visoje Lietuvoje. Įprastai per parą BPC sulaukia apie 5 tūkst. skambučių“, – rašoma BPC pranešime.
Skelbiama, kad reikšmingą papildomą skambučių srauto dalį sudaro pranešimai apie elektros energijos tiekimo sutrikimus.
„Buvome pasirengę prognozuotam pavojingų orų laikotarpiui ir iš anksto sustiprinome pajėgas, tačiau prie gausių pranešimų apie audros padarinius prisidėjo ir labai didelis skambučių dėl elektros tiekimo sutrikimų srautas. Todėl šiuo metu svarbiausias mūsų prašymas gyventojams – numerį 112 palikti skubiai pagalbai. Tai padeda mums kuo greičiau priimti skambučius tų žmonių, kuriems pagalbos reikia nedelsiant“, – pranešime cituojama BPC viršininko pavaduotoja Jelena Montvilienė.
Stipriausi vėjo gūsiai fiksuoti Ventės rage ir Nidoje
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHMT) preliminariais duomenimis, stipriausi vėjo gūsiai šeštadienį buvo užfiksuoti Ventės rage ir Nidoje prie jūros (24 metrų aukštyje) – iki 33 m/s.
Taip pat Klaipėdos uoste (24 m aukštyje) vėjo gūsiai siekė iki 32 m/s, Šilutėje – iki 28 m/s, Kaune ir Kybartuose – iki 26 m/s, Lazdijuose ir Šventojoje – iki 24 m/s.
LHMT šeštadienio rytą perspėjo gyventojus, kad šią dieną šalyje numatomas labai stiprus vėjas, smarkus lietus.
Išsiųstuose gyventojų perspėjimuose taip pat buvo nurodoma, kad gali virsti medžiai, sutrikti elektros tiekimas.
Kaip skelbta, sinoptikai jau anksčiau perspėjo, kad šeštadienį Lietuvoje pūs smarkus vėjas ir lis, abi stichijos gali pasiekti stichinį lygį. Vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusė rugpjūčio mėnesio kritulių normos, maždaug iki 40–70 mm.
Gyventojams patariama sandariai uždaryti langus ir duris, surinkti lengvai pakeliamus daiktus kiemuose, balkonuose ir kitose atvirose vietose.
(be temos)
(be temos)