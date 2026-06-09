Ukrainos karius pasiekė devyni „Radarom!“ robotų būriai

Vien gegužės mėnesį Ukrainos kariams perduoti dar keturi būriai įrangos, kurių bendra vertė siekia 998 065,80 Eur. Juos sudaro antžeminiai robotai „Guliver“, bepilotės sistemos VAMPIR, bepilotės antžeminės transporto priemonės „TerMIT 2.0 Logistics“, logistinis ir evakuacinis antžeminis komplektas VOLIA-E, dronai „Backfire UAV“, antžeminės platformos ARISE ir robotizuoti komplektai RATEL M.
Iš viso už akcijos RADAROM! lėšas jau nupirkta ir Ukrainos kariams perduota įrangos už 2 216 554,60 Eur. Taip pat kariams perduota bendrovės „NT Service“ parama daiktais – priešdroninė įranga, kurios vertė siekia 367 500 Eur.
Bendra jau išleista suma siekia 4 340 481,76 Eur – daliai įrangos šiuo metu tvarkomi dokumentai, dalis jos dar gaminama ir artimiausiu metu pasieks Ukrainos gynėjus.
Šių metų RADAROM! tikslas – padėti Ukrainos kariams pavojingiausiose fronto zonose gauti oro ir sausumos robotizuotas sistemas, kurios leidžia užduotis atlikti nuotoliniu būdu, mažina tiesioginę riziką karių gyvybei ir stiprina Ukrainos gynybinius pajėgumus.
„Kova nesibaigė – todėl nesibaigia ir mūsų įsipareigojimas Ukrainai. Lietuvos žmonių ir verslo parama virsta konkrečia, fronte reikalinga įranga, kuri padeda saugoti karių gyvybes ir stiprina Ukrainos gebėjimą priešintis agresoriui. Tai yra mūsų solidarumo, atsakomybės ir tikėjimo Ukrainos pergale išraiška“, – sakė LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė.
Pasak paramos organizacijos „Blue / Yellow“, karių poreikiai fronte keičiasi itin greitai, todėl parama nukreipiama į įrangą, kuri šiuo metu gali turėti didžiausią poveikį.
„Šis karas evoliucionuoja labai greitai ir tampa be galo technologiškas. Palaikydami nuolatinį ryšį su fronto vadais matome, kad šiandien būtent robotizacija suteikia esminį pranašumą mūšio lauke. Mūsų perduodami antžeminiai evakuaciniai robotai ar modernios bepilotės sistemos perima pačias pavojingiausias užduotis. O kiekvienas toks perduotas būrys yra tiesioginė investicija į išsaugotas Ukrainos gynėjų gyvybes“, – sakė „Blue / Yellow“ vadovė Laura Paukštė.