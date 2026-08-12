URM nepatenkinta Pavilionio veiksmais dėl ambasados JAV

Čia ministerija įžvelgia galimą parlamentaro Žygimanto Pavilionio interesų konfliktą, dėl kurio neatmeta kreiptis į Seimo Užsienio reikalų komitetą (URK).
„URM Generalinė inspekcija turi informacijos apie Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams (TS-LKD) priklausančių Seimo narių bandymus neformaliai pasikalbėti su ambasados JAV kolektyvu. Turimomis žiniomis, darbuotojai neketina to daryti“, – Eltai nurodė ministerija.
„Tokie bandymai kištis sudaro papildomų trikdžių ambasados veiklai“, – pridūrė URM atstovai.
Seimo konservatoriai su Lietuvos ambasados JAV kolektyvu nori aptarti G. Varvuolio elgesį. Naujienų portalas „Delfi“ praėjusią savaitę skelbė, kad URM sulaukė skundų dėl diplomato darbo kultūros. Šaltinių teigimu, dalis ambasados darbuotojų pranešė apie nepagarbų G. Varvuolio elgesį, keliamą balsą bei ilgas darbo valandas.
Kaip informavo ministerija, vienas iš parlamentarų, bandančių surengti pokalbius su ambasados darbuotojais – Seimo TS-LKD narys Ž. Pavilionis, kuris taip pat yra ir parlamento URK vicepirmininkas.
Ministerija šioje situacijoje įžvelgia galimą interesų konfliktą. Esą Ž. Pavilionis gali veikti ne kaip Seimo URK narys, o partijos atstovas. Todėl neatmetama galimybė kreiptis į komitetą dėl galimo tarnybinio nusižengimo įvertinimo.
„Jeigu gerb. Seimo narys Ž. Pavilionis, kaip jis pats teigia, bendrauja su diplomatais ambasadoje Vašingtone ir naudojasi jų teikiama informacija rengdamas TS-LKD partijos raportą, jis veikia ne kaip Seimo URK narys, bet TS-LKD atstovas, atstovaujantis partijos interesams. Tokiu atveju, diplomatai, su URM nesuderinę teikiamos informacijos turinio ir apimties, galimai pažeistų politinio neutralumo principą“, – informavo ministerija.
„Ši gauta informacija gali būti pagrindas atskiram galimo tarnybinio nusižengimo tyrimui, taip pat kreipimuisi į URK, kad būtų ištirtas šis faktas ir nustatyta, ar gerb. Ž. Pavilionis galimai nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų naudodamasis komiteto nario įgaliojimais TS-LKD interesams“, – nurodė URM.
Ž. Pavilionis: prieš pusę metų pradėjau gauti neigiamus signalus
Pats Ž. Pavilionis nei patvirtino, nei paneigė informacijos apie konservatorių bandymą pasikalbėti su ambasados JAV darbuotojais. Politikas teigė nuolat su jais palaikantis kontaktą.
„Aš pats asmeniškai kalbuosi su darbuotojais, bet, matote, „bandote“ yra netikslus terminas, nes aš nuolat tai darau. Aš tai darau nuolat nuo pat savo buvimo ambasadoriumi Amerikoje. Niekada tas ryšys nenutrūko. Su visais naujais darbuotojais aš susipažįstu, su visais kalbu. Be to, Amerikoje lankausi gana dažnai ir man tenka susidurti su visais“, – Eltai teigė Ž. Pavilionis.
Konservatorius aiškino, kad prieš pusmetį pradėjo gauti nusiskundimus dėl G. Varvuolio elgesio.
„Prieš pusę metų pradėjau gauti neigiamus signalus, o dabar jau nėra žmogaus, kuris apie tai nepasakytų. Kiek aš suprantu, ambasadorius sugebėjo susipriešinti su kolektyvu nuo pirmųjų atvažiavimo mėnesių ir ambasadorius turi rimtų problemų gan sudėtingoje vietoje, gan sudėtingą kolektyvą apjungti į bendrą veiklą“, – tvirtino politikas.
„Tiek, kiek bendravau su visais, nebuvo nė vieno, kuris pasakytų priešingai, kad ten yra viskas tvarkoje“, – pridūrė jis.
Ž. Pavilionis taip pat teigė turįs informacijos, jog Jungtinių Valstijų diplomatai nebenori bendrauti su G. Varvuoliu.
„Aš neatsimenu jokios kitos administracijos, kuri taip sunkiai bendrautų su Lietuva. Prie kiekvienos administracijos yra sunku praeiti, bet jeigu tu turi vidinį konfliktą ir jeigu jau administracija, ką aš girdžiu iš savo šaltinių, pradeda vengti ambasadoriaus... Ambasadorius nepatenka pats į Baltuosius rūmus, kur privalo atvesti mūsų vadovus“, – sakė Seimo narys.
Kaip skelbė ELTA, viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai, esą URM sulaukė skundų dėl ambasadoriaus JAV G. Varvuolio elgesio, Seimo URK vadovai nurodė manantys, kad būtina atlikti tyrimą aplinkybėms išsiaiškinti.
Ambasadoriumi JAV G. Varvuolis paskirtas praėjusių metų vasarą. Jis šiose pareigose pakeitė prieš tai ambasadai vadovavusią diplomatę A. Plepytę.
Anksčiau diplomatas vadovavo Lietuvos ambasadoms Japonijoje, Belgijoje, buvo Lietuvos nuolatinės atstovybės prie NATO vadovo pavaduotojas.
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