Utenoje vyks „Maisto banko“ ekstremalių situacijų pratybos

Jose dalyvaus organizacijos komanda iš 40 Lietuvos savivaldybių, o kartu su Utenos rajono savivaldybės institucijomis bus praktiškai išbandomas pasirengimas teikti pagalbą žmonėms netikėtų ekstremalių situacijų metu.
„Visuomenė dažnai mano, kad ekstremali situacija būtinai susijusi su kariniais veiksmais. Tikrai ne. Mūsų komanda jau ne kartą reagavo į situacijas, kai žmonėms skubios pagalbos prireikė po gaisrų, evakavus gyventojus iš nesaugaus daugiabučio, užliejus gyvenvietes ar prasidėjus pandemijai, kai dalis žmonių negalėjo pasirūpinti maistu. Todėl privalome nuolat treniruotis ir tikrinti, kaip gebame veikti įvairiausiomis aplinkybėmis“, – teigė „Maisto banko“ vadovas Simonas Gurevičius.
Pasak jo, šių metų pratybos ypatingos tuo, kad jose daug dėmesio skiriama bendradarbiavimui su savivaldybe ir vietos institucijomis.
„Labai džiaugiamės sklandžia partneryste su Utenos rajono savivaldybe. Tikimės, kad tokių situacijų niekada neprireiks, tačiau jei rajone reikėtų didesnės pagalbos gyventojams, žinosime, kad kartu esame pasirengę veikti greitai ir koordinuotai“, – sakė S. Gurevičius.
Pratybų metu bus organizuojami teoriniai mokymai, praktinis maisto paketų ruošimas ir dalijimas, karšto maisto gamyba bei Utenos Dauniškio gimnazijos virtuvės pasirengimo testavimas, gaisro gesinimo mokymai ir įvairios iš anksto dalyviams neatskleidžiamos netikėtos situacijos.
Iš viso planuojama, jog pratybose dalyvaus daugiau nei pusė tūkstančio dalyvių – virš šimto „Maisto banko“ komandos narių ir stebėtojų bei apie 500 Utenos rajono gyventojų, kuriems bus formuojami ir perduoti maisto paketai.
Dalis Utenos rajono gyventojų iš anksto sulaukė trumpųjų SMS žinučių su kvietimu antradienį atvykti atsiimti maisto paketo.
Pasak „Maisto banko“, kvietimai buvo išsiųsti organizacijai jau žinomiems paramą gaunantiems žmonėms, kurie pakviesti prisidėti prie pratybų kaip jų dalyviai.
Atvykti būtina nurodytu laiku bei reikia turėti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jo nepateikus, maisto paketas išduodamas nebus.
Didžioji dalis veiklų vyks teritorijoje aplink Utenos kultūros centrą. Taip pat pratybos bus organizuojamos Utenos Dauniškio gimnazijoje bei pačiame Utenos kultūros centre.
Gyventojai antradienį gali pastebėti intensyvesnį transporto judėjimą, daugiau specialiųjų tarnybų ir kitų institucijų darbuotojų. Pratybose dalyvaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai, teritorijoje dažniau budės policijos bei kitų institucijų atstovai.
Pratybų metu bus simuliuojamos įvairios netikėtos situacijos, todėl organizatoriai prašo gyventojų neišsigąsti, jei girdės garsinius pranešimus, matys didesnį žmonių aktyvumą ar kitus neįprastus veiksmus – tai bus tik pratybų scenarijaus dalis.
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