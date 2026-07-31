Vaiko teisių apsaugos kontrolierė prabilo apie sprendimą iš šeimos paimti šešis vaikus

„Savo iniciatyva pradėjau tyrimą dėl įvykių, susijusių su šeima, su sprendimais paimti iš šeimos septynis vaikus. Deja, bet vienas vaikas šiuo metu yra miręs“, – penktadienį žurnalistams Seime sakė A. Jakavonienė.
Ji pareiškė užuojautą dėl kūdikio mirties.
Vaiko teisių apsaugos kontrolierė pažymėjo, kad Ukmergės rajone gyvenančios šeimos istorijoje reikėtų atlikti nepriklausomą tyrimą, kurio metu būtų įvertintas sprendimo pagrįstumas.
„Mano vertinimu, būtina atlikti nepriklausomą tyrimą, vertinimą, kaip institucijos veikė šiuo konkrečiu atveju: ar tinkamai, ar visi sprendimai buvo pagrįsti, atitinka vaiko geriausius interesus ir, be abejo, ar jie visi yra individualizuoti, nes mes kalbame apie šešis vaikus, kas reikštų ne vieną, o šešias rizikas ir šešis sprendimus, kur konkrečiai pritaikoma konkreti priemonė, kuri labiausiai atitiktų vaiko interesus“, – dėstė A. Jakavonienė.
„Man labai rūpi, dėl kokių priežasčių ir realiai kokia tiesioginė grėsmė kyla kiekvienam vaikui, kad valstybė priima sprendimą, kad reikia iš šeimos paimti šešis vaikus“, – pridūrė ji.
Kontrolierė pabrėžė, kad tėvai turi teisę auginti savo vaikus pagal savo įsitikinimus, tačiau kartu privalu užtikrinti vaiko teisę į sveikatos priežiūrą. Anot kontrolierės, jei medikams atrodo, jog vaiku galėjo būti netinkamai pasirūpinta, jie privalo apie tai pranešti vaiko teisių apsaugos atstovams arba policijai.
Anot A. Jakavonienės, Ukmergės rajone gyvenančios daugiavaikės šeimos atveju, kai į Kauno klinikas pateko ir vėliau įstaigoje mirė jų kūdikis, medikų pranešimas VVTAĮT apie šį įvykį yra pagrįstas.
„Ir šiuo atveju medikų pranešimas, mano vertinimu, tikrai yra pagrįstas. Visais atvejais, jeigu medikams kyla abejonių, ar vaikui yra saugu augti šeimoje, ar yra tinkamai patenkinami vaiko poreikiai, medikai turi ne teisę pranešti, tai yra jų pareiga. Ir visuomenė, šeimos, kurios augina vaikus, turi žinoti, kad tai nėra sprendimas dėl mediko noro ar nenoro, tai yra pareigos klausimas“, – komentavo A. Jakavonienė.
Kontrolierės žiniomis, šiuo metu daugiavaikės šeimos, iš kurios nutarta paimti vaikus, atveju vaiko teisių apsaugos atstovai su tėvais tariasi dėl kitų sprendimų, siekiant išvengti vaikų paėmimo.
Nutarta iš šeimos paimti šešis vaikus
ELTA primena, kad advokato padėjėja Dalia Jasevičienė socialiniame tinkle „Facebook“ paviešino istoriją apie Ukmergės rajone gyvenančią daugiavaikę šeimą, kurios viena iš atžalų – kelių mėnesių kūdikis – sekmadienį mirė Kauno klinikose.
Kaip pasakojo teisininkė, gegužę šeimoje gimė vaikas, turėdamas Patau sindromą. Šia reta genetine liga sergantys vaikai dažnai ilgai neišgyvena.
Pasak D. Jasevičienės, vaikui mirus, šeimą pasiekė žinia apie VVTAĮT sprendimą iš jų paimti vaikus, įskaitant ir jau mirusią mergaitę. VVTAĮT anksčiau Eltai nurodė, kad šiuo atveju įvyko klaida – tarnybą žinia apie kūdikio mirtį pasiekė tik po kelių dienų, tad formaliai sprendime dėl vaiko paėmimo iš šeimos buvo įrašyta ir jau mirusi mergaitė.
Vaiko teisių apsaugos gynėjai nurodė, jog informacija apie sunkią kūdikio, kuris vėliau mirė, būklę nebuvo vienintelė priežastis, kodėl nuspręsta iš Ukmergės rajone gyvenančios šeimos paimti vaikus. Teigiama, kad yra visa aplinkybių, suponuojančių poreikį užtikrinti vaikų saugumą, visuma.
Tiesa, anot VVTAĮT Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos Linos Baranauskienės, nors sprendimas paimti vaikus iš šeimos jau priimtas, kol kas į teismą dėl leidimo nesikreipta. Ji minėjo, kad jei tėvai nuspręs bendradarbiauti su vaiko teisių apsaugos specialistais, tarnyba gali pakeisti savo sprendimą.
J. Olekas ragina medikus pranešti institucijoms apie įtartinas vaikų traumas
Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, jog gydymo įstaigos turėtų informuoti institucijas apie įtartinas vaikų patirtas traumas.
„Jeigu atėjo informacija iš medikų, kad kažkas yra, tai kuo vėliau tu ją perduosi, tuo mažiau tu teisybės galėsi surasti, kaip ten iš tikrųjų buvo. (…) Aš kreipčiausi į savo buvusius kolegas medikus, kad kartais jie išgirsta prašymus tėvų: „Nepraneškite, čia šeimoje atsitiko, čia vaikas paslydo.“ O ar tikrai vaikas paslydo, ar jis buvo numestas, tą turėtų išsiaiškinti atitinkamos institucijos. (…) Aš manau, kad ta informacija turėtų greitai, sklandžiai ir be jokio uždelsimo vaikščioti tarp visų institucijų“, – žurnalistams Seime teigė parlamento vadovas.
Ukmergės rajono savivaldybės meras Darius Varnas Eltai teigė, kad minėta šeima atsisako medicininių paslaugų, yra nusiteikusi prieš skiepus.
Siekiant nustatyti tikslias šio aplinkybes, Vilniaus apygardos prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl, kaip įtariama, piktnaudžiavimo tėvų teisėmis ar pareigomis.
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