Vaiko teisių gynėjų psichologams pavyko susitikti su ukmergiškių šeimos vaikais

„Šiandien įvyko susitikimas su šeimos vaikais. Vaiko teisių gynėjų psichologai pasikalbėjo su visais šeimos vaikais, išklausė bei užfiksavo jų nuomones. 10 val. ryte bendravome su mažiausiais šeimos vaikais, o 13 val. – su vyresniaisiais“, – Eltai penktadienį teigė VVTAĮT Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskienė.
Anksčiau susitikimą su minėtos šeimos vaikais bandyta surengti bent du kartus, tačiau nesėkmingai.
Anot L. Baranauskienės, VVTAĮT jau yra gavę informaciją apie šeimos vaikus iš sveikatos priežiūros bei kitų institucijų.
Anksčiau buvo nutarta paimti šeimos vaikus iš tėvų, tačiau kol kas VVTAĮT šių veiksmų nesiėmė, nes nutarė vaikų situaciją įvertinti iš naujo.
„Galutinius sprendimus turėsime kitą savaitę“, – nurodė VVTAĮT Vilniaus apskrities skyriaus vedėja L. Baranauskienė.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje viešojoje erdvėje pasirodė istorija apie atvejį Kauno klinikose, kai mirė Patau sindromą turintis kūdikis, o to nežinodama VVTAĮT nusprendė iš šeimos paimti šešis vaikus, įskaitant ir mirusį vaikelį.
Tokia situacija susiklostė todėl, kad Kauno klinikos informavo vaiko teisių gynėjus apie sudėtingą kūdikio būklę, bet apie vaiko mirtį pranešė po kelių dienų.
Vaiko teisių apsaugos gynėjai nurodė, jog informacija apie sunkią kūdikio būklę nebuvo vienintelė priežastis, kodėl nuspręsta iš Ukmergės rajone gyvenančios šeimos paimti kitus vaikus. Teigiama, kad tai lėmė visa aplinkybių, suponuojančių poreikį užtikrinti vaikų saugumą, visuma.
Ukmergės rajono savivaldybės meras Darius Varnas Eltai teigė, kad minėta šeima atsisako medicininių paslaugų, yra nusiteikusi prieš skiepus.
Siekiant nustatyti tikslias kūdikio mirties aplinkybes, Vilniaus apygardos prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl, kaip įtariama, piktnaudžiavimo tėvų teisėmis ar pareigomis.
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