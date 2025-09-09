Vaikų popamokinė veikla: šią informaciją privalo žinoti visi tėvai

Kokius dokumentus reikia pasirašyti renkantis būrelį, kas atsakingas už sutartis ir mokėjimus, jei tėvai yra išsiskyrę ir į ką būtina atkreipti dėmesį pasirašant sutartį, plačiau pakomentavo advokatė Rūta Žukaitė.
– Kokie dokumentai turėtų būti pasirašomi?
– Paprastai yra pasirašoma neformalaus ugdymo sutartis. Ypač sporto būreliuose gali reikėti dar pasirašyti saugaus lankymo taisykles, susipažinti su sąrašais priemonių, kurias vaikas turi turėti ateidamas į būrelį ir panašiai.
Tačiau paprastai tai nėra didelės apimties dokumentai – kelių lapų, paprastų, aiškių taisyklių rinkinys, kas bus veikiama būrelio metu.
– Ar visais atvejais būtina pasirašyti oficialią sutartį su būrelio vadovu ar organizatoriumi?
– Pats sutarties pasirašymas nėra privalomas. Vis dėlto mes, teisininkai, visada rekomenduojame pagrindines taisykles apsibrėžti raštu. Tikrai yra atvejų, kai sutartis net nepasirašoma – tarkime, kai popamokinę veiklą organizuoja pati įstaiga, mokytojas ar darželis.
Tokiu atveju užtenka įrašyti vaiką į lankančiųjų sąrašą ir vėliau už būrelius atsiskaityti. Tačiau tada kyla rizika, kad mokėjimų ar neatvykimų sąlygos lieka kabėti ore.
– Kas yra atsakingas už vaiką būrelių metu?
– Net ne būrelio vadovas, o pati įstaiga ar organizacija, kuri organizuoja popamokinę veiklą, yra atsakinga už vaiko saugumą neformaliojo švietimo ugdymo metu. Žinoma, mokytojas-ugdytojas neša atsakomybę, bet institucija, su kuria sudaroma sutartis, privalo atlyginti žalą, jei tokia atsiranda.
– Sutartis suteikia apsaugą?
– Sutartis suteikia aiškumą. Joje galima aptarti finansinius klausimus – iki kada ir kiek reikia mokėti, kas nutiks, jei vėluosiu ar jei vaikas nelankys būrelio. Sutartis apibrėžia ir atsakomybę, konfliktų sprendimo tvarką, dokumentus, kuriuos reikia pateikti įvykus incidentui. Tai labai aiškiai nustato, ką reikia daryti bet kokio nenumatyto įvykio atveju.
– Ar galima sutartyje numatyti tikslus ar rezultatus, kurių siekiama?
– Tikslų išsikėlimas yra sveikintinas dalykas, bet tokio pobūdžio sutartyse rezultatai retai aptariami. Tai labiau paslaugų teikimas – sudaromos sąlygos vaikui tobulėti, ugdyti įgūdžius, leisti laisvalaikį. Rezultatai priklauso ne tik nuo mokytojo, bet ir nuo vaiko pastangų, lankomumo, gabumų.
– Jei tėvai yra išsituokę, kas turėtų pasirašyti sutartį?
– Paprastai užtenka vieno iš tėvų parašo. Įstaiga neturi pareigos aiškintis, ar tėvai gyvena kartu, ar sutaria. Vieno iš tėvų arba globėjo parašo pakanka, kad sutartis įsigaliotų ir vaikas būtų priimtas. Tėvai tarpusavyje turi susitarti dėl mokėjimų, vežiojimo ar kitų dalykų. Jei nepavyksta – reikia mediatoriaus ar net teismo pagalbos.
– Kokias teises turi tėvai, jei būrelio veikla neatitinka sutartyje numatytų sąlygų?
– Pirmiausia reikia kelti klausimą būrelio vadovui ar įstaigai. Kraštutinis variantas – sutarties nutraukimas. Bet vien nelankymas problemos neišsprendžia. Sutartyje visada numatyta, kaip ją nutraukti – kam ir kiek laiko prieš pranešti ir ar reikia atlikti mokėjimus.
– Į ką labiausiai atkreipti dėmesį pasirašant sutartį?
– Svarbiausi yra keli punktai: kokia veikla vyksta, koks jos dažnumas. Antras dalykas – finansiniai įsipareigojimai: kiek ir kada mokėti, kas bus, jei vėluosite. Trečias – kaip stabdyti sutartį, jei vaikas negali lankyti būrelio. Ir ketvirtas – tinkamas sutarties nutraukimas, apie tai laiku informuojant atsakingus asmenis. Tai padeda išvengti nesusipratimų.
