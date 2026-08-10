Vaikų stovyklos viršija rekordus

Jaunimas ir vaikai atranda juos supančią gamtą. Kauno rajone, Vilkijoje, rengiamos miško ir gamtos pažinimo stovyklos tapo tikru vasaros hitu. Vietų jose neliko vos paskelbus registraciją, o dalis jų jau rezervuojamos kitai vasarai. Pasirodo, vaikams patinka grįžti į gamtą.
„Mes net nustebome pamatę karves. Sakome: žiūrėkite, kiek čia karvių. Atsikeli ir išeini į gamtą. Nėra mašinų, asfalto – tik žolė ir medžiai“, – sakė stovyklautoja Eivina Kirvelaitytė.
Miško edukacijų organizatorė teigia, kad pagrindinis stovyklos tikslas – parodyti vaikams kuo daugiau natūralios gamtos.
„Ragaujame uogas, zuikių kopūstus, laviname lytėjimą – liečiame purvą, šaknis, kad žinotume, kaip visa tai atrodo ir jaučiasi“, – aiškino gamtos stovyklų organizatorė Monika Pocė.
Tačiau vaikai gamtoje turi ir baimių.
„Bijo įvairių gyvūnų, erkių. Kartais tai būna tėvų įbauginimas, nors patys vaikai nori ir yra atviri pažinčiai“, – pasakojo M. Pocė.
Jaunimui vienas didžiausių atradimų – miške nėra interneto. Telefonas lieka stalčiuje, o kartu dingsta ir poreikis nuolat tikrinti, kas ką įkėlė ar pamėgo.
„Sužinojome įdomų dalyką – kai atvažiuoji į gamtos stovyklą, kur nėra ryšio, visi supranta, kaip kitaip galima leisti laiką. Pradeda bendrauti, atranda draugų“, – teigė stovyklautoja Greta Kuzmickytė.
„Nustebino tai, kad nėra ryšio. Kad ir kaip nesmagu, esame priklausomi. Kai negali susisiekti su tėvais, kyla maža problemėlė“, – pasakojo stovyklautoja Vėjūnė Vaitkevičiūtė.
Pasak stovyklos organizatorės, prisitaikymas prie naujos aplinkos ir realybės iš pradžių kelia nemažai iššūkių.
„Pradžioje būna ir panikos, ir daug ašarų. Po pirmos nakties vaikai kartais nori namo, jiems būna baisu“, – atskleidė M. Pocė.
Gamtos edukatorės teigimu, labiausiai vaikus stebina tai, kai gamtoje jie pamato augalą, kurį iki tol buvo matę tik parduotuvėje.
„Kai pasakai, kad jie valgė patiekalą su peletrūnu, raudonėliu ar mėta, o paskui parodai: štai ta žolė, pro kurią ką tik ėjome, jie sako, kad nežinojo. Jie galvoja, kad parduotuvėje visa tai sintetiška“, – pasakojo gamtos edukatorė Laimutė Sadauskienė.
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O štai į kosmoso stovyklą kone kasdien būriais renkasi dešimtys vaikų. Čia jie susipažįsta su istorijos ir mokslo žiniomis apie kosmosą bei jo atsiradimą. Jau po pirmos stovyklos dienos stebina vaikų dėmesingumas sudėtingoms temoms.
„Man įdomūs maži mikrobai. Turiu enciklopediją ir, kada galiu, tuo domiuosi“, – pasakojo mergaitė.
„Man įdomiausia išmokti naujų planetų pavadinimus, pažinti planetas ir panašius dalykus“, – sakė berniukas.
Kosmologijos centro vadovas teigia, kad kosmosas ir astronomija dažnai suprantami per siaurai.
„Kosmosas yra absoliučiai viskas – nuo mažiausios mikrobo dalelės iki žvaigždžių ir augalų. Užsiimame plačia veikla, siekdami supažindinti vaikus su pasaulio vientisumu“, – aiškino Prienų kosmologijos centro vadovas Mantvydas Prekevičius.
Čia vaikai gali praktiškai prisiliesti prie to, ką ką tik sužinojo.
„Vaikai gali statyti kosmines bazes, kosminius laivus, fantazuoti, kurti technologijas. Vaikai labai kūrybingi, tik reikia juos išlaisvinti“, – pasakojo M. Prekevičius.
Praktinė dalis vaikams – viena įdomiausių.
„Aš žinau Paukščių Tako planetas – Venerą, Uraną, Neptūną, Marsą. Taip pat Mėnulį, Žemę, Saulę“, – vardijo berniukas.
„Man įdomiausia dalis apie viską – evoliucija, kaip viskas vyksta“, – sakė kitas berniukas.
Kauno švietimo skyriaus specialistai teigia, kad nors tradicinės veiklos išlieka populiarios, vis dažniau ieškoma kažko neįprasto ir išskirtinio.
Šiemet vaikų stovyklų ir edukacinių užsiėmimų populiarumas rekordinis.
„Stovyklų populiarumą parodo tai, kad per pirmas penkias minutes užsiregistravo daugiau kaip 3 tūkst. vaikų. Tėvams aktualu juos užregistruoti kuo greičiau“, – teigė Švietimo skyriaus specialistė Jurgita Kveškevičienė.
Vien Kaune į miesto sąrašuose esančias stovyklas užsiregistravo daugiau kaip 5 tūkst. vaikų, neskaičiuojant tų, kurie laiką leidžia įvairiose privačiose edukacijose.
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