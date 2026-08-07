Valdžia šią problemą vadina „tiksinčia bomba“ – ką rodo statistika?

Anot jos, šiemet civilinės metrikacijos skyriuose užregistruota 10 tūkst. 692 Lietuvoje gimusių vaikų. 2025 metais per tą patį laikotarpį buvo registruoti 12 tūkst. 603 Lietuvoje gimę vaikai.
Berniukų registruota daugiau nei mergaičių: 5 tūkst. 455 berniukų ir 5 tūkst. 237 mergaičių. Pernai per pirmąjį pusmetį buvo registruotos 6 tūkst. 363 mergaitės ir 6 tūkst. 240 berniukų.
Šiemet daugiausia gimusių vaikų registruota Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje – 2 tūkst. 208 (pernai – 3 tūkst. 866), Kauno miesto savivaldybės – 896 (pernai – 1 tūkst. 84), Klaipėdos miesto savivaldybės – 487 (pernai – 675).
Vaiko gimimas registruojamas remiantis vaiko tėvų ar vieno iš jų pareiškimu, o jeigu vaiko tėvai to padaryti negali, pareikšti apie vaiko gimimą gali ir giminaičiai. Vaiko gimimą registruoja civilinės metrikacijos įstaigos.
Apie vaiko gimimą turi būti pareikšta per tris mėnesius nuo jo gimimo dienos.
BNS rašė, jog anksčiau prezidentas Gitanas Nausėda demografines problemas Lietuvoje prilygino „tiksinčiai bombai“.
Dar prieš pradėdamas eiti premjero pareigas, gegužę Mindaugas Sinkevičius teigė šiemet ketinantis inicijuoti partijų ir valstybės institucijų susitarimą dėl demografijos. Savąjį šio dokumento variantą yra parengę opoziciniai konservatoriai.
Valstybės duomenų agentūros informacija rodo, jog per metus nuolatinių gyventojų Lietuvoje sumažėjo 0,1 proc., o 2025 metais gimė rekordiškai mažai kūdikių – 17,5 tūkst., tai 1,6 tūkst. (8,4 proc.) mažiau negu 2024-aisiais.
Agentūra taip pat yra prognozavusi, kad 2100 metais Lietuvoje gyvens vos daugiau nei 2 mln. žmonių.
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