Varėnos rajoną ir vėl talžė audra, nuvirtę medžiai užtvėrė kelius

„Šį kartą ypač stipriai nukentėjo Marcinkonių seniūnija“, – socialiniame tinkle „Facebook“ skelbia savivaldybės administracija.
Pasak jos, šiuo metu ypač sudėtinga situacija kelyje Marcinkonys–Puvočiai–Druskininkai. Ties Norulių kaimu, maždaug dviejų kilometrų kelio atkarpą, užvertė medžiai. Eismas šioje vietoje yra labai apsunkintas, o kai kur – visiškai neįmanomas.
Nuo pirmųjų pranešimų į įvykio vietą skubėjo Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos komandos. Medžiai šalinami iš abiejų užverstos kelio atkarpos galų. Į pagalbą taip pat atvyko Marcinkonių ir Perlojos ugniagesių komandos, dirba policijos pareigūnai, Marcinkonių ūkininkai su savo technika, vietos gyventojai ir sustoję vairuotojai. Papildomos pagalbos paprašyta ir iš Alytaus rajono Makniūnų ugniagesių komandos.
„Per daugelį metų yra tekę matyti ne vieną škvalą, tačiau tokio intensyvaus laikotarpio seniai neprisimenu. Audros kartojasi viena po kitos – vos spėjame pašalinti vienos padarinius, prasideda kita“, – sako Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos vadovas Ramūnas Navickas.
Šiuo metu beveik visoje Marcinkonių seniūnijoje eismas yra ribojamas, todėl vairuotojus raginame būti itin atsargius, nevykti į miško kelius be būtino reikalo ir laikytis pareigūnų nurodymų.
„Aktyvavome Ekstremalių situacijų operacijų centrą. Rytoj iš pat ryto kviečiame centro posėdį, bus daugiau žinių apie nuostolius. Dėkojame visiems, kurie naktį dirba sudėtingomis sąlygomis – ugniagesiams, policijos pareigūnams, ūkininkams, vietos gyventojams. Saugokime vieni kitus, gamta pastaruoju metu ypač rodo savo galią", – sako Varėnos rajono vicemeras, Ekstremalių situacijų operacijų centro vadovas Alvydas Verbickas.
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