Vargins ne tik niūrūs orai: Lietuvoje – ir magnetinė audra

Kaip skelbia meteofor.lt, trečiadienį geomagnetinis aktyvumas bus žemas, tačiau ketvirtadienio rytą prognozuojami pokyčiai.
Ketvirtadienį nuo 9 iki 15 val. žadami 5 balai – tai yra silpna audra.
Vėliau turėtų būti nedidelis suaktyvėjimas.
Geomagnetinės audros yra Žemės magnetinio lauko sutrikimai, kuriuos sukelia Saulės žybsniai ir Saulės vėjo srovės. Šios audros gali paveikti tiek technologijas, tiek žmones.
5 balai jau laikomi riba, kai poveikį gali pajusti jautresnės sveikatos asmenys, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus, sergantys lėtinėmis ir kitomis ligomis.
Tokių audrų metu žmonės gali jausti apatiją, padidėjusį nerimą, dirglumą. Be to, gali padidėti polinkis į kraujo krešulių susidarymą, padidėti kraujospūdis, sutrikti miegas ir pasireikšti migrena, galvos skausmai.
Padidėjusio geomagnetinio aktyvumo laikotarpiu rekomenduojama:
Vengti pervargimo;
Palaikyti reguliarų miego režimą (7–9 valandos);
Gerti pakankamai vandens;
Sveikai maitintis;
Riboti kavos ir alkoholio vartojimą;
Vengti intensyvaus fizinio ir emocinio streso.
Be to, magnetinės audros gali paveikti ne tik sveikatą, bet ir techninių įrangų veikimą.
Galimi ryšių, navigacijos sistemų ir net palydovų sutrikimai. Tokie atsitikimai buvo ne kartą užfiksuoti magnetinių audrų metu.
Naujausia orų prognozė
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis. Kai kur rūkas. Vėjas šiaurės vakarų, 5–10 m/s. Žemiausia temperatūra 7–12 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 8–13 m/s. Aukščiausia temperatūra 11–16 laipsnių šilumos.
Penktadienį daugelyje rajonų protarpiais lietus. Vėjas vakarinių krypčių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje iki 14, dieną 12–17 laipsnių šilumos.
Šeštadienį daug kur protarpiais lietus. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną pietvakarių, pietų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 8–13, dieną 13–17 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus. Vėjas pietų, pietvakarių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 9–14, dieną 14–19 laipsnių.
„Remiantis dabartiniais skaičiavimais, naujos savaitės pradžioje (dėl aukšto atmosferos slėgio) turėtų įsivyrauti sausi ir saulėti orai“, – teigė meteorologai.
Rudens lygiadienis
„Su rudens lygiadieniu! Lygiadienis skirtingais metais įvyksta nevienodu metu ir gali svyruoti tarp rugsėjo 22 ir 23 d. Šiemet jis įvyko rugsėjo 23 d. 03:06 val. Lietuvos laiku. Šiaurės pusrutulyje baigėsi astronominė vasara ir prasidėjo astronominis ruduo, o tuo pačiu, ir tamsusis metų pusmetis, kai naktys yra ilgesnės už dienas. Nors iš tikrųjų tamsusis paros laikas susilygina su šviesiuoju maždaug trimis paromis vėliau, apie rugsėjo 26 d., nes Saulės šviesos spinduliai sklisdami pro Žemės atmosferą lūžta ir tai šiek tiek pailgina šviesųjį paros metą“, – feisbuke rašė Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos specialistai.
Paprastai būtent nuo rudens lygiadienio medžių lapai pradeda intensyviau gelsti ir rausti, taip pat prasideda dažnų rudens šalnų laikotarpis.
„Tikrasis tamsusis ir šaltasis metų laikotarpis prasidės maždaug po mėnesio, spalio gale, kuomet Saulė net dieną nepakils aukštai ir įsivyraus dažnai apniukę orai, daugelis medžių jau bus be lapų ir sugrįšime prie žiemos laiko su tamsesniais vakarais“, – rašė meteorologai.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 23 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, iki 17 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Svyloje ties Guntauninkais – iki 56 cm, Šešupėje ties Kudirkos Naumiesčiu – iki 29 cm, Nevėžyje ties Babtais – iki 25 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 10–19, ežeruose – 14–16, Kuršių mariose – 16, Baltijos jūroje – 15–16 laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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