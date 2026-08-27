Vasara Palangoje nustebino verslininkus

Palanga vis dar pilna kurortininkų. Dalis neslepia – būtent geri orai vasaros pabaigoje juos atviliojo.
„Su šeima, su anūkais poilsiausime, papramogausime. Dar rytoj važiuosime į Šventąją“, – pasakojo vyras.
„Mes iš Vilniaus. Kur važiuojame? Į Palangą visą laiką. Mes nelabai mėgstame kur nors į Turkiją“, – sakė moteris.
„Oras buvo prastas, vis laukėme geresnio, geresnio“, – teigė praeivė.
„Man atrodo, dar yra labai šilta, dar galima pasimėgauti, prie jūros nueiti. Aišku, buvo permainingų orų ir audrų buvome sulaukę, bet viskas gerai. Džiaugiamės, kad galime dar pavaikštinėti, pasidžiaugti tais likusiais saulės spinduliais“, – kalbėjo vyras.
Jaunesnės šeimos baigia atostogauti arba atvažiavo trumpam – vaikus reikia ruošti į mokyklą. Kai kurie vyresni poilsiautojai žada į Palangą atvykti ir rudenį. Dauguma gailisi, kad vasara baigiasi.
„Greitai ta vasara praėjo. Dar trūksta laiko“, – apgailestavo pašnekovė.
„Vasara nelabai gera buvo – arba labai karšta, arba lyja. O Palangos verslininkams nežinau, kaip – visą laiką turbūt biznio nėra pas juos“, – svarstė praeivis.
Tačiau viešbučių ir kavinių savininkai šia vasara kurorte nesiskundžia. Priešingai – vadina ją dosnia.
„Tikrai turėjome aktyvų sezoną. Gal tai privertė verslus labiau pasistengti, būti aktyvesniems rinkodaroje, taikyti nuolaidas, būti lankstesniems. Tai leido užsipildyti. Pilni esame iki šiol. Iki šio savaitgalio vietų beveik nėra“, – pasakojo viešbučio „Žuvėdra“ direktorius Kristupas Šliogeris.
„Turėjome labai nuostabias Jonines, nes savaitę buvo šilta. Paskui liepos mėnesį turėjome vieną šiltą savaitę ir rugpjūtį – Žolines, kurios buvo anšlaginės, kai visa Palanga nuo svečių lūžo. Esame dėkingi ir šiuos metus vertiname kaip gerus“, – teigė verslininkas Henrikas Tautkus.
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Keturių viešbučių ir penkių kavinių Palangoje vadovas skaičiuoja, kad šios vasaros apyvarta buvo 15 proc. didesnė nei pernai. Verslininkai viliasi ir kurortininkų pilno rudens.
„Praktiškai nuo sekmadienio pereiname į rudens režimą, tada ir kainos krenta maždaug trečdaliu. Ir kitas kontingentas pradės važiuoti į Palangą – daugiau senjorų, daugiau pavienių romantikų“, – aiškino K. Šliogeris.
„Gerą orą praneša – Palanga iš karto lūžta. Rugsėjį darbo dienomis tikrai liūdna bus, tik savaitgaliniai svečiai. Bet jeigu rugsėjį turėsime šiltą, tai svečių tikrai bus“, – prognozavo H. Tautkus.
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