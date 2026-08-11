„Vasaros išdaigos“: kai kur – kruša ir gausus lietus

Lietuvoje – kontrastingi orai: kol vienose vietovėse švietė saulė, kitose – šilta vasara visai nekvepėjo.
Kaip matyti feisbuko grupėje „Orų entuziastai“ gerokai nulijo Alytuje. Širvintų, Biržų rajonuose pabiro ir ledėkai.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
„Panevėžyje neseniai irgi smarkiai neilgai nulijo, net su nedideliais ledukais“, – rašė Edita.
Tautietė Ingrida pasidalijo vaizdais iš Mažeikių rajono – matyti tarp žydinčių ledų byrantys ledėkai.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
„Ką gi ir Viešintos neliko nuskriaustos“, – vaizdais iš Anykščių rajono dalijosi Genovaitė.
Įspūdingais ledėkų vaizdais dalijosi ir Alina iš Kupiškio rajono. „Vasaros išdaigos“, – teigė moteris.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Sinoptikai anksčiau prognozavo, kad antradienio dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Kai kur galima kruša. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 8–13 m/s, vietomis gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra 18–23 laipsniai šilumos.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad trečiadienio naktį kai kur trumpas lietus. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 5–10 m/s. Temperatūra 8–13, pajūryje 14–17 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra 18–23 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 7–12, Kuršių nerijoje apie 15, dieną 19–24 laipsniai šilumos.
Penktadienį be lietaus. Vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių, pietų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 8–13, pajūryje 14–17, dieną 21–26 laipsniai šilumos.
Šeštadienį lietaus nenumatoma. Vėjas naktį silpnas, dieną pietų, pietvakarių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje 16–18, dieną 24–29 laipsniai.
Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas pietų, pietvakarių, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 12–17, pajūryje 18–20, dieną 26–31 laipsnis.
„Remiantis dabartiniais skaičiavimais, naujos savaitės pradžioje truputį atvės“, – teigė sinoptikai.
Hidrologinė situacija
Rugpjūčio 11 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, iki 18 cm per parą. Žymesnis kritimas, iki 23 cm, stebimas Ventoje ties Papile. Žymenis kilimas, iki 26 cm, Nevėžyje ties Panevėžiu. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 13–23, ežeruose – 19–23, Kuršių mariose – 20, Baltijos jūroje – 19 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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