Vidaus reikalų ministras siūlo nuo savaitės vidurio atleisti Rustamą Liubajevą iš VSAT vado pareigų

Tai numatyta Vidaus reikalų ministerijos antradienį registruotame Vyriausybės nutarimo projekte. Dėl šio siūlymo Vyriausybė turėtų apsispręsti trečiadienį per posėdį.
Kaip rašė BNS, R. Liubajevas iš pareigų nusprendė pasitraukti teisėsaugai tiriant incidentą pasienyje ir atliekant tarnybinį VSAT vadovybės patikrinimą dėl informavimo apie šį įvykį.
Apie savo pasitraukimą jis pirmadienį informavo M. Katelyną.
Diskusijos dėl R. Liubajevo ateities kilo po to, kai žiniasklaidoje pasirodė informacija apie liepos pabaigoje nutikusį incidentą Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje.
Skelbta, kad užfiksavus po valstybės siena kasamą tunelį, keturi pasieniečiai surengė pasalą.
Kelis migrantus pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, bet sulaikymo metu apie 20 užsieniečių puolė pareigūnus.
Šiems teko bėgti, tuo metu neteisėti migrantai, tarp jų ir surakintieji, pasišalino į Baltarusiją. VSAT skelbė apie surastą tunelį ir pabėgusius migrantus, tačiau nutylėjo apie pareigūnų užpuolimą.
Apie incidentą remdamasis šaltinių duomenimis pranešė portalas „Delfi“, o praėjusią savaitę portalas „Lrytas“ paskelbė, kad vienas pareigūnas buvo sužeistas.
Atsistatydinimą teigiamai vertina profesinės sąjungos
Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (LRITĮPS) ir Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (VAITĮPS) atstovų nuomone, po incidento pasienyje toks sprendimas buvo logiškas, tačiau tai tik pirmas žingsnis.
„VSAT nesugebėjo tinkamai suvaldyti pavojingos situacijos, todėl vado atsistatydinimas yra teisingas žingsnis. Tačiau vienas atsistatydinimas sistemos problemų neišspręs. Šis incidentas parodė, kad VSAT reikia pamatinių, o ne kosmetinių pokyčių“, – antradienį išplatintame pranešime cituojamas LRITĮPS pirmininkas Kęstutis Pauliukas.
Jis pabrėžė, kad būtina įvertinti pareigūnų pasirengimą veikti pavojingose situacijose, veikimo algoritmus, atsakomybės ir informacijos perdavimo grandinę.
Be to, anot jo, ypač svarbu, kad pradėtas tyrimas dėl incidento pasienyje būtų užbaigtas nepaisant VSAT vado pasitraukimo.
„Tikimės, kad vidaus reikalų ministrui pakaks stuburo ir politinės valios tyrimą užbaigti iki galo, įvardyti problemas ir imtis realių pokyčių. Ne tam, kad surastume kaltus, o tam, kad taptume stipresni. Dabartinėje saugumo situacijoje Lietuvai reikia profesionalios ir bet kokioms provokacijoms pasirengusios sienos apsaugos tarnybos“, – akcentavo K. Pauliukas.
VAITĮPS vadovaujantis Vitalijus Jagminas savo ruožtu pabrėžė, kad visų pirma būtina deramai įvertinti atskirų pareigūnų – VSAT vado pavaduotojų, Kriminalinės žvalgybos vadovo, Varėnos rinktinės vado ir, svarbiausia, Kapčiamiesčio užkardos vado – veiksmus minėtoje situacijoje, o tuomet peržiūrėti įvairias pareigūnų tarnybą reglamentuojančias tvarkas.
„Kalbu, pavyzdžiui, apie tarnybinio ginklo panaudojimo tvarką. Ji turi būti pakeista kuo skubiau, kad mūsų pareigūnai tikrai žinotų, kad pavojingose ar ekstremaliose situacijose jie turi pilną teisę panaudoti ginklą“, – teigė V. Jagminas.
Dalis opozicijos politikų kritikavo ministrą M. Katelyną, nes esą po jo spaudimo VSAT vadas priėmė sprendimą trauktis.
R. Liubajevas VSAT vadovavo nuo 2019 metų gruodžio. Tuomet jis paskirtas pirmai kadencijai, o 2024 metų pabaigoje – antrai. Prieš tai jis ėjo Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos grupės vyriausiojo patarėjo pareigas.
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