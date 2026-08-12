Vidaus reikalų ministras: tai – naujas reiškinys

„Kažkokio itin didelio (nelegalių migrantų – ELTA) suaktyvėjimo tikrai nematome. Tuneliai yra naujas reiškinys, su juo tvarkomės“, – žurnalistams Vyriausybėje trečiadienį kalbėjo M. Katelynas.
Kaip nurodė ministras, situacijoje gelbsti iš kaimyninės Lenkijos pasiskolinta pasienio apsaugos technologija, leidžianti aptikti dar nebaigtus kasti tunelius.
„Mes apytiksliai žinome, kur tie tuneliai kasami – aptinkame juos dar tada, kai jie nebūna baigti. Su technologija, kurią pasiskolinome iš Lenkijos, tikrai nustatome itin tiksliai, ją patys įsigysime ir tuos visus bandymus užkardysime“, – sakė ministras.
Mes apytiksliai žinome, kur tie tuneliai kasami – aptinkame juos dar tada, kai jie nebūna baigti.
Tiesa, kada mūsų pasieniečius pasieks ši įranga, Vidaus reikalų ministerijos (VRM) vadovas kol kas negalėjo atsakyti. Bet pabrėžė, kad šiam pirkimui neprisireiks skirti milijonų eurų.
„Kada įsigysime – to dabar atsakyti negaliu. Žinau, kad visa tai yra procese, pirkimai užtrunka, tai kainuoja“, – teigė ministras
„Tai tikrai nekainuoja milijonų – tai kainuos turbūt 100 tūkst. eurų“, – akcentavo jis.
ELTA primena, kad rugpjūčio pradžioje netoli Druskininkų savivaldybės Latežerio kaimo Lietuvos pasieniečiai aptiko jau trečią tunelį. Jis buvo iškastas maždaug 1,5 metro gylyje po fizine sienos užtvara ir, kaip manoma, buvo skirtas neteisėtai migracijai iš Baltarusijos.
Pirmą tokį tunelį savo teritorijoje antradienį aptiko ir Latvijos pareigūnai.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius antradienį įspėjo visuomenę, kad požeminiai tuneliai gali tapti nauja nelegalios migracijos ir kitų potencialiai grėsmingų veiksmų forma. Todėl, pasak jo, Lietuva taip pat turi ieškoti technologinių sprendimų tokiai grėsmei užkardyti.
Šiais metais Lietuvos Valstybės sienos apsaugos tarnyba užregistravo 12 bandymų patekti į Lietuvą iškasus požeminius tunelius.
Naujausi komentarai