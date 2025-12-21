Viename Klaipėdos daugiabutyje ramybę drumsčia dainuojantys kaimynai

Debreceno g. daugiabutyje gyvenantys klaipėdiečiai, užuot kvietę pareigūnus, konfliktavę ar bandę pasikalbėti su triukšmautojais, nusprendė parašyti skelbimą. Jį paviešino ir socialiniuose tinkluose, veikiausiai tikėdamiesi, kad jį greičiau pamatys ir patys triukšmautojai.
„Jūsų naktiniai pasirodymai neapsiriboja tik jūsų butu – jie tampa netikėtu fonu visiems aplinkiniams. Nors tikrai džiaugiamės jūsų entuziazmu, deja, ne visi esame pasiruošę tapti neišvengiamais šios operos klausytojais. Kadangi nemaža dalis kaimynų vertina ramų poilsį nakties metu, prašome nuo 22 iki 7 val. sumažinti garsinį įsitraukimą į šią veiklą. Žinoma, dienos metu galite nevaržomai tęsti savo vokalinius eksperimentus. Tikimės jūsų supratingumo ir bendros pagarbos kaimynystei“, – nurodė klaipėdiečiai.
„Kaip mandagiai parašyta, tik ar susiprotės?“ – sureagavo klaipėdietė Valda.
„Labai kultūringai ir nepiktai parašyta“, – komentavo Andrius.
„Iškvieskite policiją, kai pradės baudos eiti, tada žiūrėkite“, – išeitį siūlė Inga.
Tik vienas komentavęs žmogus manė kitaip. Anot jo, jeigu trukdo triukšmas, geriau įsikišti į ausis specialius kištukus, ir tada problemos esą neliks.
Tačiau jam klaipėdiečiai taip pat turėjo pasiūlymų. Jeigu jis nori švęsti, tegul eina į barus ar klubus, o ne trikdo kaimynų ramybę.
„Vienas įspėjimas draugiškai, nepadeda – kviečiame policiją, ir tiek žinių“, – įspėjo klaipėdietė.
Pagal Administracinių nusižengimų kodekso 48 straipsnį, triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas užtraukia baudą nuo 50 iki 300 eurų, o nusižengus pakartotinai – nuo 280 iki 600 eurų.
Savivaldybių tarybų patvirtintų triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių nesilaikymas užtraukia baudą nuo 80 iki 300 eurų, o nusižengus pakartotinai – nuo 300 iki 600 eurų.
Triukšmas pagal paros laiką skirstomas į dienos – nuo 7 iki 19 val., vakaro – nuo 19 iki 22 val. (negalima triukšmauti), nakties – nuo 22 iki 7 val. (ramybės metas, draudžiama triukšmauti, vykdyti remonto ar statybos darbus).
Dėl kaimynų keliamo triukšmo – garsiai klausomos muzikos, dainavimo, grojimo muzikos instrumentais, šūkavimo, bute atliekamų triukšmingų remonto darbų ir kt. gyventojai gali kreiptis į policiją skambindami bendruoju pagalbos telefonu.
Naujausi komentarai