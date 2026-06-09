Vienuoliktokai ir dvyliktokai laikys užsienio kalbų egzaminus

Pasak Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA), pirmąją užsienio kalbų egzamino dalį sudaro klausymo ir skaitymo užduotys. Už abi iš šių užduočių daugiausia galima surinkti po 20 taškų.
Atlikdami klausymo užduotį vienuoliktokai turi išklausyti keturių skirtingų žanrų ir tipų garso įrašų ir atsakyti į pateiktus klausimus, pasirenkant vieną atsakymą iš trijų pateiktų.
Tuo metu skaitymo užduotyje jiems pateikiami 3–4 skirtingų žanrų ir tipų tekstai. Vieno iš jų apimtis – 500–850 žodžių, bendra tekstų apimtis – 1900–2100 žodžių. Perskaitę tekstus mokiniai turi atsakyti į klausimus, pažymint teisingą atsakymą iš keturių pateiktų, į tekstą įkelti praleistus žodžius ar sakinius iš pateiktų, pažymėti teksto turinį atitinkančius teiginius.
Pirmosios užsienio kalbų egzamino dalies trukmė – 90 min. Patikrinimas vykdomas elektroniniu būdu.
Antroje dalyje – kalbėjimo ir rašymo užduotys
Antrąją egzamino dalį, kurią laiko dvyliktokai, sudaro kalbėjimo ir rašymo užduotys, kurių kiekviena verta 30 taškų.
Atlikdami kalbėjimo užduotį dvyliktokai turi gebėti pagal paveikslėlį ar paveikslėlius, tekstą arba teiginį 3–4 minutes kalbėti monologu ir 4– 5 minutes – dialogu, diskutuojant arba su partneriu aptariant bendros veiklos planavimą.
Tuo metu rašymo užduotyje prašoma parašyti tris skirtingus tekstus – esė arba straipsnį, laišką bei duomenų komentavimą. Šio teksto apimtis – ne mažiau nei 250 žodžių. Jis vertas 15 taškų. 7 taškų vertą pusiau oficialų laišką turi sudaryti ne mažiau nei 150 žodžių, kaip ir duomenų komentavimą, už kurį galima gauti 8 taškus.
Antroji užsienio kalbų egzamino dalis vyksta 3,5 val., patikrinimas vykdomas tradiciniu būdu.
Kaip skelbta, pagrindinė VBE sesija prasidėjo praėjusią savaitę. Jos metu vienuoliktokai jau atliko ekonomikos ir verslumo, istorijos, chemijos ir biologijos egzaminų pirmųjų dalių užduotis, o dvyliktokai laikė geografijos, matematikos, filosofijos bei inžinerinių technologijų egzaminus.
ELTA primena, kad pagrindinė brandos egzaminų sesija vyksta birželio 1–19 dienomis. Jos metu vienuoliktos (III gimnazijos) klasės mokiniai laiko pirmąsias egzaminų dalis, o dvyliktos (IV gimnazijos) klasės mokiniai – antrąsias egzaminų dalis.
Pirmoji lietuvių kalbos ir literatūros egzamino dalis organizuota kovo 30–balandžio 3 dienomis, antroji užsienio kalbų egzamino dalis – balandžio 1–3 dienomis.
Pirmosios egzaminų dalys, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, vykdomos elektroniniu būdu. Antrosios dalys moksleiviams pateikiamos atspausdintuose popieriniuose užduočių lapuose, išskyrus informacinių technologijų egzaminą, kurio antroji dalis laikoma atliekant užduotis kompiuteriu.
Naujausi komentarai