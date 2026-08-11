Vilniaus mero atsakas dėl šiukšlių krizės: siūlo nedramatizuoti

Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje pirmenybė teikiama vilniečių atliekoms. Dėl šiukšlių krizės visos vietos užpildytos, todėl atliekos iš kitų regionų nebepriimamos.
„Tam, kad Vilniuje būtų išspręsta problema, mes esame skandinami būsimose problemose“, – sakė Druskininkų meras Ričardas Malinauskas.
„Tai yra ne mano sugalvota, ne mano užsimanyta. Tai yra įrašyta į taršos leidimą, kuris yra išduotas, aš nežinau, turbūt prieš penkerius metus“, – aiškino Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Negana to, kad Vilnius pats nesugebėjo laiku susitvarkyti, šiukšlių įkaitais dabar tampa ir visas Alytaus regionas.
„Nesąžininga, neteisinga“, – teigė Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė.
Deginimui skirtų atliekų nėra kur vežti, jų kiekis auga, o netrukus gali pasiekti ir kritinę ribą – 3 tūkst. tonų.
„Mūsų paskaičiavimais, jau praėjusią savaitę mums iki maksimalaus kiekio buvo likusios 38 paros“, – dėstė R. Malinauskas.
Kauno kogeneracinė jėgainė šiukšlių taip pat nepriima – šiuo metu ten vyksta remontas. Taigi, jei niekas nesikeis, mėnesio pabaigoje teks skelbti ekstremalią situaciją.
„Tada kitos instancijos ateis, kurios rašys baudas, nes mūsų atliekų bus sukaupta daugiau, nei mes galime jų laikyti“, – sakė Alytaus meras Nerijus Cesiulis.
Ir tai gali nutikti net tuo atveju, jei sukauptų šiukšlių kiekis leistinas normas viršys ne dėl paties Alytaus regiono kaltės.
„Alytaus RATC – viena iš moderniausių įstaigų ir mes vykdome visus įsipareigojimus“, – pabrėžė Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas.
Tačiau baudos čia – ne svarbiausia. Kyla klausimas, ar augantiems šiukšlių kalnams negresia vėl užsidegti.
„Iš tikrųjų esame pasiruošę, stebime termovizoriais, vyksta nuolatinis stebėjimas“, – tikino N. Cesiulis.
O Vilniaus meras, dar prieš mėnesį gąsdinęs ekologine katastrofa, panašioms kolegų bėdoms dabar nebe toks jautrus.
„Yra sukurtas fakelas Vilniaus miesto teritorijoje, kuris, neduok Dieve, gali užsikurti, ir mes turėsime katastrofišką situaciją“, – tuomet perspėjo V. Benkunskas.
„Kai atsitinka gaisrai, kai vyksta kažkokie remontai, tada tas probleminis klausimas iškyla, bet aš situacijos nedramatizuočiau“, – dabar komentavo V. Benkunskas.
Kad būtent dėl Vilniaus bėdų atliekų negali deginti ir neaišku, kiek dar negalės, kiti regionai, V. Benkunskas nepripažįsta.
„Čia yra manipuliatyvūs dalykai, niekaip nesusiję su Vilniaus atliekomis“, – tvirtino sostinės meras.
„Yra viešų pareiškimų, kad dėl to nenukentės nei žmonės, nei Vilniaus regiono žmonės. Šioje vietoje mes matome, kad nukentės kitų regionų žmonės“, – kalbėjo R. Malinauskas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Į Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą, iš kurio šiukšlės deginti nebeišvažiuoja, atliekas suveža Alytaus miestas ir rajonas, Druskininkai, Birštonas, Prienų, Lazdijų bei Varėnos rajonai.
Vadinasi, jei Vilnius nesusitvarkys, problemų gali kilti septynioms savivaldybėms.
„Šiai dienai mes tvarkomės, atliekų rūšiavimas vyksta sklandžiai“, – teigė V. Benkunskas.
„Išsispręs, susitvarkys, bet ilgai trunkantys procesai šiek tiek mus neramina“, – pripažino A. Vaicekauskas.
„Kaip savo savivaldybės vadovė galiu pasakyti, kad ne tik populiarios naujienos ir geros žinios turi būti transliuojamos gyventojams. Gyventojai turi būti laiku informuojami apie problemas, apie tai, kokios grėsmės kyla“, – pabrėžė A. Miškinienė.
Pagalbos savivaldybės kreipėsi į Aplinkos ministeriją.
„Gaisrų gesinimo taktika: kai vienur užsidega – puolame gesinti, po to kitur gesiname, bet nepasižiūrime į viso principo esmę“, – situaciją apibūdino N. Cesiulis.
Tiesa, posėdyje aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė nedalyvavo. Nė mėnesio nepadirbėjusi ji išėjo atostogų.
„Vilniaus atliekų krizė jokiu būdu negali būti sprendžiama sukuriant naujas krizes kitose savivaldybėse“, – pareiškė aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė.
Savivaldybės reikalauja kuo greičiau grąžinti galimybę išvežti savo atliekas deginti.
„Tikimės, kad pavyks suderinti ir tikrai tai neužtruks mėnesį“, – teigė G. Ričkutė.
Įtampą turėtų sumažinti ir Kauno kogeneracinė jėgainė, kuri veikti turėtų pradėti per artimiausias savaites. Tačiau, jei panašių problemų kiltų ateityje, situacija būtų tokia pati.
(be temos)
(be temos)