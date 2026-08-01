 Vilniuje – privatus atsisveikinimas su Kazimira Prunskiene, laidotuvės numatomos kitą savaitę

Vilniuje – privatus atsisveikinimas su Kazimira Prunskiene, laidotuvės numatomos kitą savaitę

2026-08-01 15:31
Dominykas Biržietis (BNS)

Vilniuje šeštadienį prasidėjo privatus atsisveikinimas su pirmąja atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjere Kazimira Prunskiene, valstybinės jos laidotuvės numatomos kitą savaitę.

„Planuojama, kad visuomenei atsisveikinti bus galima trečiadienį ir ketvirtadienį. Valstybinės laidotuvės numatomos ketvirtadienį Antakalnio kapinių Signatarų kalnelyje“, – BNS šeštadienį nurodė premjero atstovas Gedas Salyga.

Jo žiniomis, pirmadienio rytą Vyriausybės lygmeniu turėtų būti priimti galutiniai sprendimai dėl K. Prunskienės valstybinių laidotuvių.

„Dabar šeimos prašymu vyksta privati atsisveikinimo dalis“, – pažymėjo premjero atstovas.

Kaip rašė BNS, K. Prunskienė mirė eidama 84-uosius metus. Ji buvo pirmoji Lietuvos Vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius.

2012 metais politikė patyrė insultą. Po jo sutriko moters kalba ir K. Prunskienė į aktyvią politiką dėl sveikatos būklės nebegrįžo.

 

Šiame straipsnyje:
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Gedas Salyga

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