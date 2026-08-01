Vilniuje – privatus atsisveikinimas su Kazimira Prunskiene, laidotuvės numatomos kitą savaitę

„Planuojama, kad visuomenei atsisveikinti bus galima trečiadienį ir ketvirtadienį. Valstybinės laidotuvės numatomos ketvirtadienį Antakalnio kapinių Signatarų kalnelyje“, – BNS šeštadienį nurodė premjero atstovas Gedas Salyga.
Jo žiniomis, pirmadienio rytą Vyriausybės lygmeniu turėtų būti priimti galutiniai sprendimai dėl K. Prunskienės valstybinių laidotuvių.
„Dabar šeimos prašymu vyksta privati atsisveikinimo dalis“, – pažymėjo premjero atstovas.
Kaip rašė BNS, K. Prunskienė mirė eidama 84-uosius metus. Ji buvo pirmoji Lietuvos Vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius.
2012 metais politikė patyrė insultą. Po jo sutriko moters kalba ir K. Prunskienė į aktyvią politiką dėl sveikatos būklės nebegrįžo.
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