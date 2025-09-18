Visaginas spręs dėl Tarybų gatvės pervadinimo į Atgimimo

„Gatvės pavadinimas parinktas atsižvelgiant į tai, kad gatvės teritorijoje yra Visagino „Atgimimo“ gimnazija“, – teigiama projekto aiškinamajame rašte.
Kaip rašė BNS, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) direktorius Arūnas Bubnys dar 2023 metų lapkritį buvo nurodęs savivaldybei pašalinti Tarybų gatvės pavadinimą kaip propaguojantį totalitarinį režimą.
Savivaldybė su šiuo sprendimu nesutiko ir jį apskundė teismams.
Šių metų liepą Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) priėmė neskundžiamą nutartį, jog Tarybų gatvės pavadinimas turi būti pašalintas, nes neabejotinai siejamas su totalitariniais ir autoritariniais režimais bei jų ideologijomis.
BNS rašė, kad totalitarinių, autoritarinių režimų ir jų ideologijų propagavimo draudimas Lietuvoje įsigaliojo 2023 metų gegužę. Pagal jį, iš viešųjų erdvių turi būti pašalinti totalitarizmo ir autoritarizmo simboliai – paminklai, gatvių, aikščių ir kitų viešųjų objektų pavadinimai, kitokie simboliai.
Naujausi komentarai