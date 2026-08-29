VRK: naujoms politinėms organizacijoms įsteigti lieka kiek daugiau nei savaitė

Anot VRK, 2027 metų savivaldos rinkimai turėtų vykti kitų metų kovo 7 dieną, todėl asmenys, ketinantys kelti kandidatus šiuose rinkimuose su nauja politine organizacija, turi ją užregistruoti iki rugsėjo 8 dienos.
„Politinės partijos ir politiniai komitetai turi būti įsteigti ne vėliau kaip 180 dienų iki rinkimų dienos“, – pranešime pažymėjo VRK.
Komisija primena, kad nuo 2022 metų politiniai komitetai yra steigiami kaip juridiniai asmenys ir yra registruojami Juridinių asmenų registro informacinėje sistemoje.
Komitetas laikomas įsteigtu tik tada, kai yra įregistruojamas pagal Politinių organizacijų įstatymo reikalavimus.
ELTA primena, kad savivaldų tarybų ir merų rinkimai vyks 2027 m. pavasarį. Juose dalyvaujančių kandidatų politinė kampanija pradedama nuo 2026 m. rugsėjo 1 d.
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