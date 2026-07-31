VRM: policijai rekomenduojama stiprinti kovą su korupcija, dėmesio skirti kontrabandos rizikoms

Kaip penktadienį pranešė Vidaus reikalų ministerija (VRM), patikrinimas buvo inicijuotas po to, kai atliekant ikiteisminį tyrimą buvo sulaikyta trylika pareigūnų – dešimt policijos ir trys Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai, įtariami bendradarbiavimu su kontrabanda užsiimančiais asmenimis.
Atsižvelgus į šią informaciją, taip pat į viešojoje erdvėje iškeltus klausimus dėl policijos reagavimo į pranešimus apie galimas korupcinio pobūdžio veikas, VRM buvo sudaryta komisija, turėjusi įvertinti Policijos departamento vadovybės veiksmus organizuojant korupcijos prevenciją ir vidaus kontrolę.
Pasak ministerijos, komisija policijos generaliniam komisarui Arūnui Paulauskui pateikė rekomendacijas peržiūrėti esamą sistemą ir ją labiau grįsti korupcijos rizikų analize bei prioritetų nustatymu.
Be kita ko, komisijos vertinimu, atliekant atskirus tyrimus ir patikrinimus surenkama informacija turėtų būti nuosekliau analizuojama ir panaudojama priimant sprendimus visos sistemos mastu.
Taip pat daugiau dėmesio reikėtų skirti kontrabandos rizikai bei regionams, kuriuose policijos pareigūnams gali kilti didesnė neteisėto poveikio rizika, pabrėžiama, kad vertinant kovos su korupcija priemones svarbu atsižvelgti ne tik į jų skaičių, bet ir į realų jų poveikį mažinant korupcijos rizikas.
Kaip teigiama pranešime, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pritarė komisijos pateiktiems siūlymams baigti tarnybinį patikrinimą ir įgyvendinti konkrečias korupcijos prevencijos sistemos stiprinimo priemones, skirtas organizacinio pobūdžio trūkumams šalinti.
„Korupcijos prevencija policijoje yra esminė visuomenės pasitikėjimo valstybe ir jos teisėsaugos institucijomis sąlyga. Todėl ministerija vertins ne tik reagavimą į jau nustatytus korupcinio pobūdžio pažeidimus, bet ir tai, ar policijoje gebama iš anksto atpažinti sisteminės korupcijos rizikas, ar joms suvaldyti taikomos realiai veiksmingos prevencijos priemonės ir ar jų rezultatai yra nuolat vertinami“, – pabrėžė M. Katelynas.
Ministras taip pat pridūrė, kad poreikį kontrabandos problemą laikyti vienu iš prioritetų ypač išryškino 2025 metų rudenį prasidėjęs kontrabandos gabenimas meteorologiniais balionais.
Anot jo, šis reiškinys aktualizavo ne tik baudžiamosios justicijos klausimus, bet ir civilinės aviacijos saugos, kritinės infrastruktūros apsaugos bei visuomenės pasitikėjimo valstybės institucijų gebėjimu reaguoti į naujas grėsmes aspektus.
Visgi vidaus reikalų ministro teigimu, nors naujos kontrabandos formos ypač išryškėjo 2025 metais, prielaidos joms susiformuoti egzistavo ir anksčiau: atskiruose regionuose kontrabandos mastas buvo reikšmingas, o stiprėjant pasienio kontrolei buvo galima tikėtis, kad, nepašalinus pagrindinių šio reiškinio priežasčių, neteisėta veikla prisitaikys ir bus vykdoma naujais būdais, įskaitant oro erdvės panaudojimą.
Pasak ministro M. Katelyno, tai rodo, kad kontrabandos ir su ja susijusių korupcijos rizikų valdymas turėtų būti vienas iš policijos korupcijos prevencijos sistemos prioritetų.
BNS rašė, jog teisėsaugai tiriant stambią cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais, gegužę buvo sulaikyti 27 asmenys, tarp jų – trylika pareigūnų.
Iš sulaikytų pareigūnų trys buvo tarnaujantys Valstybės sienos apsaugos tarnyboje, du iš jų – pamainų viršininkai. Kiti dešimt sulaikytų pareigūnų – policininkai. Aštuoni iš jų buvo Šalčininkų rajono komisariato patruliai, viena tyrėja iš Vilniaus miesto teritorinio komisariato ir vienas kriminalistas (vyresnysis tyrėjas) iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato.
Šiame tyrime įtarimai reiškiami ne tik dėl kontrabandos ir nusikalstamo susivienijimo, bet ir dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą.
(be temos)