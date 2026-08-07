VSAT vadas: sprendimas pradėti tyrimą – geras, paskelbta nemažai prasimanymų

„Visa ta informacija, kuri buvo paskelbta, vėliau buvo daug apie tai kalbama, ne visais atvejais atitinka realybę, daugeliu atvejų yra nemažai prasimanymų arba tiesiog melo. Aš manau, kad ikiteisminis tyrimas parodys, kokie veiksmai buvo atliekami, kaip pasielgė mūsų pareigūnai, kaip buvo organizuota valstybės sienos apsauga ir bus pateikta nemažai atsakymų į šiuos klausimus. (...) Teigiamas sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą“, – LRT radijui penktadienį teigė VSAT vadas.
Portalas „Delfi“ trečiadienį pranešė, jog Lazdijų rajone, Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje, užfiksavus po valstybės siena kasamą tunelį, keturi pasieniečiai surengė pasalą. Kelis migrantus pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, bet sulaikymo metu apie 20 užsieniečių puolė pareigūnus.
Šiems teko bėgti, tuo metu neteisėti migrantai, tarp jų ir surakintieji, pasišalino į Baltarusiją. VSAT skelbė apie surastą tunelį ir pabėgusius migrantus, tačiau nutylėjo apie pareigūnų užpuolimą.
Vis tik R. Liubajevas jau ne kartą paneigė teiginius, kad pareigūnai galėjo būti užpulti, anot jo, tokio fakto VSAT nepavyko nustatyti.
„Galiu pasakyti, kad tikrai kalbėjau su pareigūnais, tikrai galiu patvirtinti, kad nė vienas iš jų nenukentėjo, nė vienas iš jų nepatyrė psichologinių traumų šio įvykio metu ir jų papasakota versija šiek tiek skyrėsi nuo tos, kuri buvo paviešinta žiniasklaidoje ir visuomenėje“, – aiškino jis.
„Labai svarbu, kad ir mūsų pilietinė visuomenė kritiškai vertintų kartais nepatvirtintą informaciją, kuri, aš manau, gali be jokios abejonės diskredituoti ne tik VSAT apskritai, valstybės gebėjimą užtikrinti viešąją tvarką. Aš manau, kad vėliau ar anksčiau tas klausimas tikrai turėtų būti diskutuojamas, kokia gali būti atsakomybė tų asmenų, kurie ar tyčia, ar netyčia nori, sakykime, paveikti tą visuomenės nuomonę apie valstybės gebėjimus užtikrinti saugumą“, – pabrėžė R. Liubajevas.
Labai svarbu, kad ir mūsų pilietinė visuomenė kritiškai vertintų kartais nepatvirtintą informaciją, kuri, aš manau, gali be jokios abejonės diskredituoti ne tik VSAT apskritai, valstybės gebėjimą užtikrinti viešąją tvarką.
Anot VSAT vado, jo asmenine nuomone ir vertinimu, minėti pasieniečiai pasielgė „teisingai įvertindami visą tuo momentu esamą rizikų visumą“.
Paklaustas, ar pasitaiko atvejų, kai migrantai puola VSAT pareigūnus, R. Liubajevas pabrėžė, kad užpuolimų pasitaiko nedažnai, tačiau pasipriešinimo būna.
„Kalbant apie užpuolimą, tai tokių atvejų pasitaiko nedažnai, turiu pasakyti, tačiau kalbant apie pasipriešinimą, tai gana dažnas atvejis, kai migrantai ir ne tik migrantai, tai gali būti ir kontrabandininkai, kurie nevykdo teisėtų mūsų pareigūnų reikalavimų, kurie pasipriešina ir tenka panaudoti ir specialiąsias priemones, ir tam tikrą fizinę jėgą“, – sakė jis.
R. Liubajevas pabrėžė, kad pastaruoju metu daugėja atvejų, kai sieną norima kirsti ir tuneliais, tokių atvejų nuo sausio fiksuota jau daugiau nei dešimt.
Kaip skelbė BNS, prokuratūra ketvirtadienį praplėtė ir perkvalifikavo liepos 27 dieną pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos veikimo teritorijoje.
Įvertinus šiuo metu turimus duomenis, susijusius su maždaug 20 asmenų neteisėtu valstybės sienos perėjimu, jų vykdytu neteisėtu tunelio kasimu, nusikalstama veika perkvalifikuota ir toliau tyrimas bus tęsiamas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnius „Rengimasis padaryti nusikaltimą“ bei „Neteisėtas žmonių gabenimas per valstybės sieną“.
Tyrimas taip pat praplėstas siekiant patikslinti pradinius duomenis bei patikrinti viešai skelbiamą informaciją apie aplinkybes, susijusias su atsakingų VSAT pareigūnų, organizavusių valstybės sienos stebėjimo, kontrolės ir apsaugos funkcijas ir jas vykdžiusių, veiksmais ir objektyviai, nešališkai įvertinti nustatytus faktus.
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