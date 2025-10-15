VSD direktoriaus pavaduotoja paskirta Asta Aleknienė

Dekretą dėl šio paskyrimo G. Nausėda pasirašė trečiadienį.
VSD direktoriaus pavaduotojo kadencija – penkeri metai.
A. Aleknienė šiose pareigose pakeis pasibaigus kadencijai praėjusią savaitę atleistą Vaidotą Mažeiką.
Kaip nurodo VSD, naujoji pavaduotoja turi socialinių mokslų magistro išsilavinimą bei daktaro laipsnį.
A. Aleknienė žvalgyboje tarnauja daugiau nei 25 metus. Ji yra ne kartą apdovanota ir skatinta už nuopelnus tarnybai ir valstybei.
Nuo šių metų VSD vadovauja Remigijus Bridikis.
VSD direktoriaus pavaduotojo pareigas dar eina buvęs šios institucijos Mokymų valdybos viršininkas Artūras Sindaravičius.
Departamento pagrindinis tikslas – stiprinti Lietuvos nacionalinį saugumą, renkant informaciją apie rizikos veiksnius, pavojus ir grėsmes, pateikiant ją nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms.
