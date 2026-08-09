 Vyriausybė perdavė Kazlų Rūdai buvusią krovinių platformą, miestas ten įrengs riedlenčių parką

Vyriausybė perdavė Kazlų Rūdai buvusią krovinių platformą, miestas ten įrengs riedlenčių parką

2026-08-09 00:00
Vygantas Tuzas (ELTA)

Vyriausybė nusprendė Kazlų Rūdos savivaldybei perduoti valstybei priklausančią ir šiuo metu bendrovės „LTG Infra“ valdomą buvusią krovinių platformą. Savivaldybė jos vietoje planuoja įrengti riedlenčių, riedučių, paspirtukų ir BMX dviračių parką.

<span>Vyriausybė perdavė Kazlų Rūdai buvusią krovinių platformą, miestas ten įrengs riedlenčių parką</span>
Vyriausybė perdavė Kazlų Rūdai buvusią krovinių platformą, miestas ten įrengs riedlenčių parką / G. Bartuškos/ELTOS nuotr.

Vyriausybės nutarimu savivaldybės nuosavybėn perduotas Kazlų Rūdoje, Skvero gatvėje, esantis 1,19 tūkst. kv. m ploto inžinerinis statinys – krovinių platforma, kurios likutinė vertė siekia 0,29 euro.

Kaip nurodoma Vyriausybės kanceliarijos pažymoje, platforma geležinkelių transporto reikmėms nebenaudojama nuo 2015 metų.

Teigiama, jog įgyvendinant vieną iš „Rail Baltica“ projekto etapų, pastačius garso slopinimo sienelę, ji buvo atskirta nuo geležinkelių infrastruktūros, todėl nebeliko galimybių joje teikti su geležinkelių transportu susijusias paslaugas. Tuo metu „LTG Infra“ jau yra nusimačiusi alternatyvias vietas krovos paslaugoms teikti.

Kazlų Rūdos savivaldybė nurodo planuojanti įgyvendinti projektą „Skate parkas Kazlų Rūdoje“ pritaikant buvusios platformos teritoriją aktyviam gyventojų laisvalaikiui.

 
Šiame straipsnyje:
Vyriausybė
Kazlų Rūda
krovinių platforma

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