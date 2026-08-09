Vyriausybė siūlo bausti už neteisėtą socialinės priežiūros bei laikino atokvėpio paslaugų teikimą

Parlamentas birželį po pateikimo pritarė Administracinių nusižengimų kodekso pataisoms, jomis siūloma fiziniams asmenims nustatyti administracinę atsakomybę už socialinės globos, priežiūros ir laikino atokvėpio paslaugų teikimą nesilaikant akredituojamų sąlygų.
Šiuo metu atsakomybė taikoma tik juridinių asmenų, teikiančių socialinę globą, vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtoje išvadoje, kuriai Vyriausybė pritarė, Seimo narių siūlomiems pakeitimams iš esmės pritariama.
„Siūlome Seimui įstatymo projektą tobulinti nustatant administracinę atsakomybę ir už socialinės priežiūros ar laikino atokvėpio paslaugų teikimą, neturint teisės teikti akredituojamas paslaugas“, – rašoma dokumente.
Pakeitimai fiziniams asmenims, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims numato nuo 640 iki 2,8 tūkst. eurų siekiančias baudas.
Anot pataisų iniciatorių, pastebimi atvejai, kai socialinės paslaugos teikiamos neteisėtai – neturint tam reikalingų leidimų, nesilaikant šioms paslaugoms nustatytų kokybės, saugumo bei kitų reikalavimų, todėl kyla grėsmė tiek socialiai pažeidžiamų paslaugų gavėjų teisėms, tiek jų gerovei.
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