Vyriausybė tvirtins savo programos įgyvendinimo priemonių planą

Jame numatytos šalies ekonomikos augimo ir viešųjų finansų tvarumo priemonės – jos orientuotos į inovacijų skatinimą, konkurencingumą ir investicijas į aukštos pridėtinės vertės sektorius.
Plane numatoma plėsti startuolių ekosistemą, kurti finansinius instrumentus per Nacionalinį plėtros banką, supaprastinti kapitalo rinkų reguliavimą, skatinti pažangias investicijas bei pritraukti daugiau privataus kapitalo.
Priemonių plane taip pat numatoma gyventojų pajamų didinimo ir socialinės apsaugos stiprinimo kryptis – didinti socialinių išmokų dydžius, indeksavimo tvarką susieti su kainų ir darbo užmokesčio pokyčiais, plėsti socialinio būsto prieinamumą, įtvirtinti darbo užmokesčio skaidrumo mechanizmą, stiprinti socialinį dialogą ir kolektyvinių sutarčių aprėptį.
Numatyta diegti sistemines priemones pažeidžiamų grupių integracijai, įgyvendinti Vaiko garantijų sistemos paslaugas, plėtoti pagalbos mechanizmą skolų turintiems žmonėms ir kurti tarpinstitucinius sprendimus socialinės gerovės didinimui .
Užsienio ir saugumo politikos dalyje išskiriami įsipareigojimai stiprinti Lietuvos partnerystes su JAV ir Vokietija, plėtoti regioninį bendradarbiavimą, aktyviai formuoti ES ir NATO darbotvarkę, taip pat numatomos finansinės paskatos gynybos pramonės augimui, prototipavimui ir bendradarbiavimui tarptautiniu mastu .
Vyriausybė taip pat ketina gerinti kelių būklę visoje Lietuvoje – užbaigti magistralinių kelių rekonstrukcijas, sumažinti žvyrkelių, remontuoti tiltus, įdiegti kelių rinkliavos sistemą ir ženkliai sumažinti avaringų ruožų skaičių. Taip pat numatomas „Via Baltica“ ruožų parengimas karinio mobilumo tikslams, infrastruktūros modernizavimas ir viešojo transporto paslaugų kokybės gerinimas.
Be kita ko, programos priemonių įgyvendinimo plane numatyta, kad Vyriausybė ateityje turėtų atlikti analizę, kokią „Sodros“ biudžeto perviršio dalį galima naudoti pensijoms didinti.
Tai Vyriausybė ketina padaryti iki 2027 metų pabaigos. Valdantieji socialdemokratai dar prieš Seimo rinkimus skelbė apie ketinimą sparčiau didinti senatvės pensijas, tam naudojant didesnę „Sodros“ biudžeto perviršio dalį, tačiau vėliau tvirtino, jog prieš priimant sprendimus reikia gilesnių tyrimų.
I. Ruginienės kabineto programos priemonių įgyvendinimo planas iš dalies sutampa su ankstesnės Vyriausybės analogišku dokumentu.
Priešingai nei vasarą atsistatydinusios G. Palucko Vyriausybės, I. Ruginienės priemonių plane, nebeliko siekio steigti Regionų ministerijos. Dabar numatyta sutelkti regionų plėtrai būtinas viešosios politikos sritis vienoje institucijoje, formuojančioje nacionalinę regioninę politiką. Be kita ko, ketinama daugiau investicijų nukreipti į regionus, vystyti pramonės parkus ir LEZ, gerinti viešųjų paslaugų prieinamumą regionuose .
I. Ruginienės Vyriausybės programą Seimas patvirtino rugsėjo pabaigoje.
