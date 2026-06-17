Vyriausybėje – sprendimas dėl žemės paėmimo „Harmony Link“ jungčiai

Energetikos ministerija Vyriausybei teikia jungties vystymo planą, kurį patvirtinus ministerija pradėtų statyboms reikalingų sklypų paėmimą visuomenės poreikiams, taip pat įsipareigotų jungtį nutiesti iki 2031-ųjų metų, rodo nutarimo projektas.
Kaip teigiama projekte, „Harmony Link“ užtikrins patikimesnį elektros sistemos veikimą, padės Lietuvos tinklams dar labiau integruotis į ES energijos vidaus rinką. Jungtis taip pat svarbi siekiant efektyviau išnaudoti elektros gamybą iš saulės ir vėjo.
Be kita ko, anot ministerijos, nutiesus „Harmony Link“ bus visiškai užbaigta Baltijos šalių sinchronizavimo su Vakarų Europos tinklais programa.
Kaip rašė BNS, perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ kartu su Lenkijos operatore PSE „Harmony Link“ statybą ketina pradėti 2027 metų antrąjį ketvirtį, o ji bus įjungta 2030 metais – tuomet elektros prekybos apimtys tarp šalių sieks iki 1,2 tūkst. megavatų (MW) importo ir eksporto kryptimis.
„Harmony Link“ bus tiesiama Vilkaviškio rajono, Kalvarijos ir Marijampolės savivaldybėse. Ją sudarys naujos dvigrandės 220 kV kintamosios srovės linijos tarp Elko (Lenkija) ir Gižų pastotės, taip pat naujos Norki ir Vygrių pastotės bei 220 kV linijos Ostrolenka–Elkas rekonstrukcija Lenkijoje.
„Harmony Link“ sausumos jungties projektui suteiktas ypatingos valstybinės svarbos projekto statusas.
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