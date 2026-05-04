Vyriausybės ir Seimo vadovai pasveikino ugniagesius gelbėtojus su jų profesine švente

„Jūs pasirinkote itin atsakingą, ištvermės bei drąsos reikalaujantį kelią – darbą, kuris kupinas ir netikėtumų, ir didelių iššūkių. Ugniagesiai kasdien rizikuoja gelbėdami į nelaimę patekusių žmonių gyvybes, siekia apsaugoti nuo ugnies jų turtą. Todėl šioje tarnyboje nėra vietos dvejojantiems, čia susibūrę tik atsidavę savo profesijai pareigūnai, tvirtai žinantys, kas yra pasiaukojimas ir ryžtas“, – teigiama Vyriausybės vadovės sveikinime.
„Nuoširdžiai sveikinu visus su ugniagesių gelbėtojų diena. Dėkoju jums už sąžiningą tarnybą Lietuvos žmonėms, už profesionaliai vykdomas pareigas ir linkiu, kad jūsų pastangas visada lydėtų sėkmė ir didelis gyventojų pasitikėjimas“, – akcentuoja premjerė.
Savo ruožtu Seimo pirmininkas J. Olekas akcentuoja, jog ugniagesiai gelbėtojai yra didvyriai, kasdien susiduriantys su mirtinu pavoju.
„Sveikinu su Jūsų profesine švente ir teigiu, kad esate didvyriai, nes kasdien susiduriate su mirtinu pavojumi tam, kad išgelbėtumėte kitų gyvybes ar turtą. Ir nelaikote savęs didvyriais, nes darote tai, ko reikalauja Jūsų kasdieninės pareigos ir darbas. Nuoširdžiai Jums dėkoju už ypatingą tarnystę Lietuvai ir jos žmonėms“, – teigiama parlamento vadovo sveikinime.
„Juk niekada nežinote, kokį iššūkį teks įveikti kiekvieno iškvietimo metu. Dėkoju už Jūsų pasiaukojimą, drąsą ir ryžtą atliekant Jums patikėtas užduotis. Šiais neramiais laikais Jūsų profesijos brolius galima palyginti su paskutine karine gynybos linija, kai pirmieji atsiduriate pavojingų įvykių akivaizdoje. Linkiu Jums visada prasmingos tarnystės, artimųjų palaikymo, sveikatos, kantrybės, tikėjimo ir vilties“, – pažymi J. Olekas.
Gegužės 4-ąją minima Tarptautinė visų ugniagesių globėjo Šventojo Florijono diena.
Naujausi komentarai