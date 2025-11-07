Žiniasklaida: Budbergytės sutuoktinis grįžo į departamento vadovo pareigas Turto banke

Kaip portalui nurodė „Turto banko“ atstovas Paulius Vaitekėnas, tame pačiame padalinyje dirbęs R. Galvėnas vadovo pareigas vėl užima laimėjęs vidinį įstaigos konkursą.
Anot komunikacijos vadovo, „Turto banke“ vykstant struktūriniams pokyčiams ankstesnė departamento direktorė Justė Žibūdienė nepriėmė pasiūlymo dirbti pakeistomis sąlygomis, todėl atsilaisvino departamento direktoriaus vieta.
Vidinė atranka vyko spalio 2-9 dienomis, joje dalyvavo 2 kandidatai, naujas pareigas R. Galvėnas pradėjo eiti nuo spalio 27-osios.
R. Galvėnas 2022 metais buvo praradęs Turto banko Teisės ir administravimo departamento direktoriaus pareigas, nes būdamas neblaivus vairavo automobilį, sukėlė eismo įvykį ir bandė pasišalinti.
Vyras nuo baudžiamosios atsakomybės buvo atleistas laiduojant sutuoktinei R. Budbergytei, bet kuriam laikui prarado teisę vairuoti, buvo konfiskuotas automobilis.
