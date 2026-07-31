Žiniasklaida: gerbiamas mokslų daktaras kaltinamas seksualiniu priekabiavimu

Su portalu savo istorija pasidalijęs jaunas vyras papasakojo, kad savo tiesioginio vadovo sodyboje susidūrė su nederamu jo elgesiu – šis esą vertė jį gerti alkoholį, kartu būti vandens kubile, o galiausiai naktį įsliūkino į lovą ir lietė jo intymias kūno dalis.
Skelbiama, kad Centre dirbantis vyras taip pat yra Vilniaus universiteto Biologinės įvairovės magistro studijų programos studentas, ką tik baigęs pirmąjį kursą. Šiame centre dirbantis mokslų daktaras yra jo tiesioginis darbdavys, taip pat jo akademinis vadovas universitete, atsakingas už jo magistro darbą.
Skelbiama, kad Gamtos tyrimų centras dėl šio atvejo yra pradėjęs vidinį tyrimą – Centro vadovė portalui nurodė, kad jis iš esmės jau yra baigtas, tačiau prireiks dar kelių dienų tam, kad būtų galima susipažinti su tyrimo išvadomis. Paklausta, ar šiuo metu jau gali pasakyti, kam tos išvados yra palankesnės, ji teigė, kad ne.
Portalo teigimu, pats mokslų daktaras situacijos kol kas nekomentavo, tačiau esą užsiminė apie skleidžiamą šmeižtą.
Lrytas.lt žiniomis, darbuotojas dėl savo vadovo veiksmų yra kreipęsis į prokuratūrą, taip pat Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją.
Generalinės prokuratūros atstovai portalui tikino, kad privačių asmenų kreipimosi į teisėsaugą faktą, priimtus procesinius sprendimus patvirtinti bei komentuoti gali jį pateikęs asmuo. Savo ruožtu skundą pateikęs darbuotojas aiškino, kad žinių apie pradėtą ikiteisminį tyrimą dar nėra – ši informacija esą turėtų paaiškėti artimiausiomis dienomis.
Prokuratūra darbuotojui yra suteikusi pranešėjo statusą, todėl jis negali būti atleistas iš darbo.
(be temos)